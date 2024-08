jeux

Un RPG tactique multi plateforme en 3D



HyperDevbox annonce le lancement de la campagne de financement participatif "Thermidor", qui représente l’avancée la plus récente en matière d’innovation et créativité dans les domaines du développement et de la technologie du jeu vidéo au Japon. HyperDevbox est un studio indépendant de développement de jeux vidéo, basé à Tokyo, qui a pour objectif principal le développent de jeux vidéo originaux pour les principales plateformes mobiles et consoles.





Une histoire intense et immersive



Thermidor, est un RPG Japonais tactique en 3D dernier cri, multi plateformes, mobile, Win, Mac, Linux, disposant d’un gameplay unique combinant les meilleurs éléments des JRPG classiques tout en empruntant des éléments d’autres genres de jeux. L’action, dans Thermidor, se passe dans l'univers fascinant du Paris du 18ème siècle, à l’aube de la révolution française, et suit les aventures de deux personnages principaux, Léandre et Amandine, à travers une histoire intense et immersive.



"Thermidor est un RPG tactique au contenu et ressources importantes, nous utiliserons notre expérience acquise lors des jeux précédemment sortis et le financement sera utilisé pour engager des personnes talentueuses, développeurs, artistes, doubleurs de voix et autres rôles nécessaires à la réalisation du projet. Le montant total du financement, dont nous avons besoin pour produire Thermidor, a été calculé avec soins, ce qui permets de garantir à nos investisseurs sur Indiegogo que le jeu sortira le plus rapidement possible, sans toutefois sacrifier la qualité", indique Carlo Perconti, CEO Français et fondateur de HyperDevbox au Japon.





Spécialiste des jeux nouvelle génération



Une des activités et services principaux du studio est le portage de titres sur les systèmes de jeux de "Nouvelle Génération", en se spécialisant sur Android, iOS, Windows 8, Windows Phone 8 et BlackBerry.



Selon Carlo Perconti, , "après des mois de travail sans relâche, nous sommes vraiment ravis que la campagne de financement participatif pour notre JPRG - Thermidor soit enfin lancée sur Indiegogo. Indiegogo est une plateforme idéale pour lancer le développement de Thermidor parce qu’il possède un gameplay innovant, et que notre campagne de financement participatif globale est un excellent moyen pour faire connaître son fun et sa créativité à la communauté globale du jeu vidéo. En supportant Thermidor sur Indiegogo, les investisseurs feront partie de ce processus imaginatif à la pointe du progrès, et pourront avoir un impact direct sur ce lancement".





cliquez sur les images pour agrandir



Pour accéder à la page de la campagne Indigogo de Thermidor, cliquez ici





A propos d’HyperDevbox



Basée à Tokyo et fondée en 2005 par Carlo Perconti, HyperDevbox est un éditeur et développeur de jeux vidéo multi plateformes, dont la priorité est d’amener des jeux fun, de haute qualité et techniquement à la pointe, sur les smartphones et tablettes.



Quelques réalisations récentes de HyperDevbox :

- "Exzeus Arcade" (Android), premier jeu commercial sur le marché Android à permette la sauvegarde des données directement sur la carte SD.

- "Spectral Souls - Resurrection of the Ethereal Empires" (Android/iOS), premier RPG Tactique de 1GB sur Android.

- En Juin 2011, HyperDevbox a été reconnu par Google comme "Top développeur" sur le marché Android.

- En Décembre 2011, HyperDevbox a lancé "Generation of Chaos", premier RPG massif stratégique pour Android.

- En Août 2012, HyperDevbox a lancé "Blazing Souls Accelate" (Android/iOS), un autre RPG Tactique massif de 1GB pour Android

- En Décembre 2012, HyperDevbox a lancé "Exzeus 2" en collaboration avec l’entreprise technologique globale Nvidia, destiné à leur nouveau processeur graphique haut de gamme Tegra 3.

- En Décembre 2013, HyperDevbox a lancé "Record of Agarest War" (Android/iOS), RPG Tactique à la taille énorme de 1.9GB pour Android.

- En Aout 2014, HyperDevbox, en collaboration avec Indianapolis Motor Speedway et FIRESTONE, a lancé "Indy 500", premier jeu arcade officiellement sous licence "Indy 500", pour Android.

- En Octobre 2014, HyperDevbox a lancé "Record of Agarest War Zero" (Android/iOS), un autre RPG Tactique massif de 1.9 GB, pour Android.

- En Juillet 2015, HyperDevbox a lancé "Matchiiz", un jeu Puzzle unique en 3D, pour Android.



Plus d'informations : www.hyperdevbox.com