loisirs







AirFrance Virtuel, compagnie aérienne virtuelle



AirFrance Virtuel est une compagnie aérienne virtuelle qui rassemble les amoureux de simulation aérienne et de pilotage. Cette plateforme, ludique, permet d'apprendre à piloter dans des conditions qui frôlent la réalité. Les pilotes de la compagnie réalisent des vols toujours plus réalistes, avec un véritable suivi de leur carrière virtuelle.





Pour les passionnés d'aviation



Cette compagnie s'adresse aux passionnés de simulation aérienne. AirFrance Virtuel rassemble tous types de profils, amateurs ou confirmés : futurs pilotes, pilotes professionnels, pilotes retraités, pilotes amateurs,...



"Agréablement surpris de voir le niveau de réalisme bluffant d'AirFrance Virtuel !" Eric, Pilote de ligne chez AirFrance depuis 24 ans.



"La compagnie AFRV a réussi le tour de force de combiner savoir-faire technique et capacité organisationnelle pour mettre en place un véritable "Centre de Contrôle des Opérations" à travers les outils innovants mis à disposition des pilotes. Cette organisation se veut au plus poche de celle appliquée au sein de la compagnie réelle, et permet une qualité de service exceptionnelle, qu'il s'agisse du suivi, de la validation et de la sécurité des vols, de la gestion de la carrière des pilotes, de la formation théorique et pratique des équipages, de la gestion financière, de la composition et de la maintenance de la flotte, de l'actualisation des lignes, de la communication..." Jean Charles, Lieutenant-Colonel (R) de l'Armée de l'Air et de l'Espace.





Carrière virtuelle



Cette compagnie d'un nouveau genre permet à ses membres d'évoluer et de progresser dans une véritable carrière virtuelle. Toutes les actions, les choix adoptés par le pilote dans le cockpit sont enregistrés, controlés et analysés afin de permettre au pilote de gravir les échelons.



S'il fait des erreurs il doit s'expliquer auprès de la cellule OSV (Officiers de Sécurité des Vols) et peut risquer jusqu'à une mise à pied. Le but recherché par AirFrance Virtuel est de se rapprocher au maximum des conditions de travail au sein d'une véritable compagnie aérienne. Ainsi, voler sur AirFrance Virtuel c'est voler comme un vrai pilote, avec un véritable suivi.





Recréer virtuellement de véritables vols



AirFrance Virtuel veut rendre ses simulations de vols les plus réalistes possible. Pour cela, elle reproduit des conditions réelles de vols. La sécurité des passagers de la compagnie est primordiale. Voila pourquoi l'accent est mis sur le respect des procédures par le biais de leur école interne : Flight Academy. Lorsque le pilote rencontre un problème lors de son vol, il a l'obligation de le signaler au travers d'un rapport ASR. Le problème est ensuite analysé et un debriefing a lieu afin de comprendre les difficultés rencontrées et les éviter à l'avenir. La compagnie vituelle donne donc un cadre quasi professionnel aux pilotes virtuels.





Rémunération des pilotes

À ce jour, les pilotes sont rémunérés virtuellement. L'ambition d'AirFrance Virtuel est de pouvoir également mettre en place un système de rémunération réel qui est actuellement en beta test.







Toutes les clés pour se mettre dans la peau de pilotes professionnels



Les passionnés d'aviation ont donc toutes les clés pour se mettre dans la peau de pilotes professionnels. A travers leurs écrans et leur cockpit, ils peuvent piloter différents appareils : du petit coucou aux avions de ligne en passant par des aeronefs d'aeroclub, en suivant de véritables plans de vols, sous différentes conditions météorologiques.





Rejoindre AirFrance Virtuel



Pour rejoindre la compagnie, il suffit de remplir trois critères :

Avoir plus de 16 ans

Posséder un simulateur de vols (Flight Simulator, Prepar3D , Xplane 11)

Réussir l'examen d'entrée (QCM technique et connaissance générale de l'aéronautique)





Quelques chiffres



Depuis 10 ans, AirFrance Virtuel a rassemblé plus de 1600 pilotes et 33 millions de passagers pour un total de 130 000 vols. Soit plus de 13 000 fois le tour du monde. Ces chiffres sont en constante augmentation grâce à l'internationalisation de la compagnie aérienne virtuelle. Aujourd'hui, elle regroupe des pilotes issus de 30 pays différents.





Devenir la plateforme de référence



AirFrance Virtuel a pour ambition de devenir la référence des plateformes ludiques pour apprendre à piloter sur simulateurs et s'initier au pilotage.





AirFrance Vituel propose un Mag en ligne



AirFrance Virtuel édite aussi un magazine en ligne qui aborde les domaines de l'aéronautique : actualités aéronautiques, simulateurs de vols, nouveautés AirFrance Virtuel...





Partenaires



AirFrance Virtuel collabore également avec des partenaires issus du secteur aérien tels que : simulateurs pro, éditeurs de logiciel, aéroclubs,...







Informations pratiques



Prix : gratuit.

A propos d'AirFrance Virtuel



Bertin Berchman fonde AirFrance Virtuel en mars 2011. Ce jeune, issu des quartiers de Grigny en région parisienne, a su montrer qu'on peut être originaire d'un mileu modeste et néanmoins développer un projet ambitieux s'appuyant sur des technologies pointues et sur le plus vieux rêve de l'homme : voler.



"J'ai toujours rêvé d'être pilote de ligne chez AirFrance, mais en ayant combiné ma passion pour l'informatique et l'aéronautique, je vis ma vocation pleinement avec AirFrance Virtuel..." Bertin Berchman



Plus d'informations sur : https://airfrancevirtuel.com/