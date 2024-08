loisirs



150 PC dédiés à l'e-sport sur 800 M2

Le plus grand espace d'e-sport d'Europe à Paris avec plus de 150 PC dédiés à l'e-sport, sur 800 M2, et ouvert 24/7 change de nom et de look en rénovant totalement son espace et en s'associant avec Asus Republic of Gamer.



Asus l'un des plus grands constructeurs informatique, équipe les salles VIP Room du Milk Asus Esport Arena. Tous joueurs peuvent bien sûr jouer, mais aussi s'entraîner, streamer, ou participer à des tournois dans des conditions optimales.



Ce changement de nom indique la direction que Milk Asus Esport Arena veut prendre : celle de l'Esport. Le Milk Asus Esport Arena se tient prêt pour 2024 et à pour ambition de devenir un incontournable de l'Esport en France !





Historique



Le Milk Asus Esport Arena s'étend sur plus de 500m², dispose de 150 ordinateurs, dont 80 PC Gaming, et est ouvert 24h/24h, 7j/7j. Situé en plein centre de Paris, à Châtelet, le cybercafé à souvent accueillit des équipes Esport venus participer à des tournois sur Paris et désirant s'entraîner avant les matchs.



C'est aussi dans ce cybercafé que la "Stream Team" de Domingo, le célébre streameur / animateur français, a tourné ses premiers streams. La salle Asus VIP Room a totalement répondu aux attentes des streamers et par la suite de nombreux autres s'y sont essayés.



Le Milk Asus Esport Arena compte bien renforcer sa position de leader des cybercafés en France et ce changement de nom est le point de départ d'une nouvelle ère !



Milk Asus Esport Arena

31 bd Sébastopol

75001 Paris

Plus d'informations : www.milklub.com