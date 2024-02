loisirs





Vosges, Auvergne, Massif central, Jura… Les destinations tendances de la saison



Avec quatre stations situées en dehors des Alpes et des Pyrénées et en haut de classement, les autres massifs attirent les Français. Proximité de leur domicile, prix plus attractifs… Ces stations ne manquant pas d’atouts et devraient recevoir de nombreux vacanciers lors de ces vacances d’hiver :

Gérardmer / La Bresse (première position) : la combinaison parfaite entre des pistes bien entretenues et le charme montagnard.

Le Mont-Dore (quatrième position) : niché au cœur des volcans d'Auvergne, idéal pour les amateurs de ski et de détente.

Les Rousses (cinquième position) : un joyau dans le Jura, réputé pour ses espaces naturels et ses activités en plein air.

Super Besse (sixième position) : une station moderne offrant des infrastructures de qualité et un large éventail d'activités.



Le charme savoyard rend les Alpes légèrement plus populaires que les Pyrénées



Avec trois stations de ski prisées durant cette saison hivernale, les Alpes continuent d’attirer les amateurs de sports d’hiver. Parmi elles, on retrouve dans leur ordre de classement :

Les Saisies (troisième position) : une station conviviale prisée pour ses paysages exceptionnels et son ambiance chaleureuse.

Chamonix (septième position) : l'emblématique vallée de la Haute-Savoie, reconnue mondialement pour son domaine skiable.

Les Gets (dixième position) : charme alpin et pistes variées, une destination appréciée pour les familles.



Les Pyrénées, une destination toujours attractive grâce à trois stations emblématiques



Le massif montagneux du sud de la France se hisse dans le classement avec trois stations appréciées par les Français. Cependant, malgré la présence de Saint-Lary-Soulan en deuxième position, les stations des Pyrénées semblent moins intéresser les vacanciers que celles des autres massifs :

Saint-Lary-Soulan (deuxième position) : une destination incontournable offrant des panoramas époustouflants et des activités variées.

Les Angles (huitième position) : une destination pyrénéenne offrant une vue imprenable sur le lac de Matemale.

Cauterets (neuvième position) : entre nature préservée et domaines skiables, une escapade idéale dans les Pyrénées.

À propos d’Amivac



Amivac est une plateforme en ligne de location de vacances, créée en 2005, qui met directement en relation vacanciers et propriétaires. Avec une large gamme de logements dans toute la France et dans d'autres destinations populaires à travers le monde, le site propose des options pour tous les budgets et toutes les préférences. Avec plus de 6 millions de vacanciers par an, son système de réservation en ligne simplifie le processus de location pour offrir une expérience la plus agréable et sereine possible.



www.amivac.com