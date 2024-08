maisondeco





Une désinfection optimale sans surveillance



La désinfection d'une piscine demande habituellement une surveillance continue, et limite les absences prolongées. En ajoutant un peu de sel stabilisé à l'eau de la piscine, on améliore la qualité de la désinfection à l'aide d'un électrolyseur de sel.



Pour fêter ses 10 ans, la société Elywann a créé un nouveau procédé de gestion de la production de ses électrolyseurs. Le procédé utilise une sonde redox peu chère et une électronique spécifique, ce qui permet d'accepter une quantité de stabilisant comprise entre 0 et 40 mg/l (au delà, la désinfection piscine est de mauvaise qualité).



Le paramétrage a été optimisé, il est désormais ultra simple, uniquement à l'aide de deux leds et d'un bouton rotatif. La désinfection d'une piscine ne demandera plus de surveillance tout en étant efficace. Il n'y aura jamais surproduction de désinfectant. Il est possible de s'absenter plusieurs mois.



Historique



Depuis 2008 la société française Elywann a été la première société en Europe à intégrer un système de régulation rédox, avec une sonde redox peu chère, fonctionnel et réellement efficace. Cependant, ce n'était pas adapté dès lors qu'il y avait du stabilisant dans l'eau de la piscine. A partir de 2014 la Elywann a créé un dispositif qui permettait d'accepter jusqu'à 15 mg de stabilisant dans l'eau de la piscine. Mais il fallait aller encore plus loin. Ce qui est fait désormais.



Pourquoi le stabilisant: un électrolyseur de sel gère une cellule d'électrolyse qui transforme le sel présent dans la piscine en acide hypochloreux et hypochlorite de soude. Si il n'y a pas de stabilisant, le composé chimique redevient très rapidement du sel sous l'action des UV solaires. Le stabilisant ralentit cette réaction.



Pourquoi redox: l'eau de la piscine doit avoir un pouvoir oxydant pour détruire bactéries, microbes, algues, virus, et toutes sortes de micro organismes. Mesurer le potentiel redox c'est avoir une mesure de la qualité de l'eau et aussi de ses propriétés oxydantes. Par exemple une eau d'un torrent de montagne a un potentiel redox de 800 mV ou plus. Grâce à cette mesure, celle du potentiel redox, on peut limiter la production de désinfectant voire l'arrêter.





A propos d'Elywann



Elywann est une société française qui fabrique des électrolyseurs de sel, également un bureau d'études spécialisé dans la désinfection des eaux à usages des conchylicoles. Lors de sa création en 2007, Elywann a pris la décision d'utiliser des sous-traitants locaux, principalement en Midi- Pyrénées désormais Occitanie. Les produits Elywann se distinguent par leur robustesse, leur conception industrielle, une ultra longue durée de vie de la cellule d'électrolyse, une avance technologique permanente. Les fioritures sont laissées de côté au profit du fonctionnel et de l'automatisation. Le bureau d'études est géré par Dominique DELABARRE qui a conçu toutes les cellules et tous les électrolyseurs.



Plus d'informations : www.elywann.com