Les caméras PTZ PTC310H et PTC310U AI Auto Tracking sont des caméras AV Pro puissantes et fiables. Dotées d'un zoom optique 12X et d'une résolution 4K avec un capteur Sony, ces nouvelles caméras se combinent avec un suivi automatique hybride et des fonctions PTZ fluides pour la diffusion, ou l'enregistrement.





Détection des formes humaines avec I.A.



Rejoignant la famille de caméras PTZ professionnelles AVer, ces nouveaux modèles intègrent l'outil d'intelligence artificielle le plus avancé d'AVer à ce jour : la détection humaine. Cette fonction de traitement très précise permet aux caméras de détecter et de capturer facilement des formes humaines et des objets en mouvement en quelques secondes.

Caméra verrouillée sur sa cible



Cette série comprend également des fonctions AI conçues par AVer telles que le mode Présentateur et le suivi automatique du mode Zone. En mode Présentateur, la caméra reste verrouillée sur sa cible, même si d'autres personnes ou objets se mettent en travers. Cela donne aux présentateurs la possibilité de quitter la scène et d'interagir avec le public tout en étant constamment suivis.





Mode capture multi-zones



Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles avec le mode Zone, qui améliore la capacité des caméras à capturer du contenu sur plusieurs écrans, avec jusqu'à quatre zones de contenu pour capturer le contenu affiché plutôt que les mouvements du présentateur.



L'utilisateur peut ajuster l'angle de prise de vue et initier un suivi précis de chacune de ces caméras, redirigeant en un instant. Cette fonctionnalité avancée est facile à utiliser pour tout le monde via la télécommande et l'interface utilisateur Web intuitive.

"Dans le climat actuel avec des déplacements limités et des réunions en face à face, la visioconférence devient de plus en plus importante. Avec des performances incroyables, soutenues par l'intelligence artificielle d'AVer et une garantie de trois ans, ce sont les caméras parfaites pour la capture vidéo et les conférences de haute qualité dans les environnements professionnels, éducatifs ou même sportifs et de jeux", a déclaré Rene Buhay, vice-président des ventes d'AVer Europe & Commercialisation.

Pour plus d'informations, visiter www.avereurope.com.

AVer PTC310H: PDSF: 2399 € HT

AVer PTC310U (avec capacité 3G-SDI): MSRP 2499 € hors TVA

À propos d'AVer Europe



AVer Europe fournit des solutions technologiques intelligentes pour exploiter la puissance des communications visuelles pour les entreprises et l'éducation. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.avereurope.com.