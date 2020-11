ntic

IA 4 ACTION, une solution d’intelligence artificielle pour mieux cibler et prévoir en B2C



IA 4 ACTION optimise les opérations commerciales B2C, en affectant à chaque individu de la cible pressentie un indicateur prévisionnel qui mesure sa prédisposition, plus ou moins attractive, plus ou moins répulsive, à répondre à une offre commerciale spécifique. Cet indicateur de priorité va permettre à l’entreprise d’orchestrer ses actions commerciales opérationnelles en toute connaissance de cause. Elle pourra, par exemple, attaquer d’abord le cœur de cible désigné par la solution IA 4 ACTION. De plus, IA 4 ACTION calcule automatiquement les prévisions de résultats en volume et en valeur pour l’intégralité de la cible pressentie ainsi que pour chacun des segments constitués par les différentes classes d’indicateurs de priorité.



La solution IA 4 ACTION repose sur trois composantes :

Une Méga Base reprenant toutes les caractéristiques permettant de qualifier la population française : revenus, âges, habitat, taille des foyers, densité, …

De très nombreux calculs de statistiques avancées,

De l’Intelligence Artificielle avec un Moteur de Machine Learning pour analyser une Base d’Apprentissage et établir des règles prédictives



Lancer un projet d’IA en toute sécurité

IA 4 ACTION est une solution technologique à la fois simple, rapide et sécurisée.



Simple : les échanges sont très réduits et anonymisés avec juste adresses et indicateurs de succès ou d’échec concernant l’offre analysée,

Rapide : seul le volume nécessaire est utilisé pour alimenter la Base d’Apprentissage et générer les règles prédictives,

Sécurisé : les données sont non nominatives et sont cryptées de bout en bout.

"En concevant IA 4 ACTION nous avons pris soin d’éviter à tout moment de tomber dans les pièges habituels de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning :

- ne pas s’inféoder à la construction et au traitement d’une base d’apprentissage pléthorique …

- ne pas se laisser aller à des délais non maîtrisés …

- ne pas se perdre dans la sélection des données à analyser …

tout en ayant enfin les moyens d’expliquer simplement aux acteurs les résultats obtenus et leurs utilisations", précise Claude Biton Président de CBC DEVELOPPEMENT, concepteur / éditeur de la solution.





Déjà des cas d’usages opérationnels



IA 4 ACTION a déjà fait ses preuves dans plusieurs cas de figures (recouvrement de créances, collecte de fonds, …), et dans des univers sectoriels diversifiés (caritatif, assurances, télécoms, …).



Un exemple concret dans le domaine de la collecte de fonds pour la Protection Animale.



Le tableau, ci-dessous, renferme, par tranches d’indicateurs de priorité, les prévisions IA 4 ACTION et les réalisations tant en volume qu’en valeur.

En tout premier lieu et sur la dernière ligne, vous pouvez constater que les prévisions globales sont très intimement proches des réalisations : 27,08 % comparé à 28,18 % et 43 997 € comparé à 43 460 €.



D’autre part, une nouvelle segmentation est apparue, matérialisée par des tranches d’indicateurs de priorité. Pour chaque tranche, chaque nouveau segment, vous pouvez constater que les prévisions sont très intimement proches des réalisations.



Ces prévisions en volume et valeur, tant globalement que pour chaque nouveau segment mis en évidence, sont manifestement fiables : on peut donc appliquer les traitements IA 4 ACTION à d’autres fichiers de prospection, par exemple, pour ne sélectionner que les indicateurs de priorité les plus forts.



Ainsi, et dans cet exemple, il a été possible d’augmenter les résultats de près de 8 % en volume et de près de 30 % en valeur.

"Nous prévoyons systématiquement une étude de faisabilité avant même de lancer les travaux. Ainsi, on est sûr de notre maîtrise, sans dérapage de temps ou de budget. En effet, cette première étape a pour objectif d’évaluer le niveau de potentiel révélé par les algorithmes d’IA 4 ACTION, selon l’environnement et l’organisation du client. Cela apporte une sécurité réelle." explique Claude BITON.

IA 4 ACTION, avec des prévisions précises et une segmentation opérationnelle inédite, guide et dynamise l’action commerciale



La rapidité d’exécution d’IA 4 ACTION se conjugue avec la puissance des résultats délivrés.



En effet, la solution IA 4 ACTION fournit des prévisions d’une remarquable précision : sur chaque individu issu d’un fichier de prospection, est généré un indicateur de priorité compris entre -5 et +5 qui reflète le degré d’attraction ou de répulsion vis-à-vis de l’offre.



Concrètement, IA 4 ACTION permettra donc de sélectionner en priorité les individus à fort potentiel et d’optimiser les opérations commerciales en se concentrant sur ce nouveau cœur de cible. IA 4 ACTION pourra également servir de tiers de confiance avant l’achat de nouveaux fichiers à l’extérieur, afin d’en mesurer le potentiel commercial pour une offre définie.





Une mise en œuvre simple et rapide, respectant le RGPD



IA 4 ACTION permet de tirer le meilleur parti des fichiers clients et prospects dans le respect des nouvelles contraintes réglementaires liées aux données personnelles (RGPD). IA 4 ACTION n’utilise pas de données personnelles car les traitements sont anonymisés.





En résumé



IA 4 ACTION :

Augmente la performance des actions commerciales BtoC, sans données personnelles supplémentaires

Optimise la gestion opérationnelle des priorités, avec une segmentation inédite

Calcule les prévisions et objectifs, toujours très proches des réalisations

Mesure le potentiel de nouveaux fichiers, avant même leur acquisition

A propos de IA 4 ACTION



IA 4 ACTION est le fruit d’investissements R&D de CBC DEVELOPPEMENT. La solution IA 4 ACTION bénéficie du savoir-faire et des moyens technologiques d’un éditeur reconnu, expert de la Data Quality et de la Data Intelligence.



Pour en savoir plus : https://ia4action.fr