Accident, travaux, grèves, disparition suspecte, mais également fêtes ou manifestations exceptionnelles : grâce à Info-Flash, les municipalités peuvent désormais informer et alerter leurs administrés ainsi que toutes les personnes qui travaillent ou visitent leur commune en temps réel et pour un coût maîtrisé.



"Les différents médias et réseaux sociaux nous ont habitués à bénéficier d’une information instantanée", explique Augustin Fernandez, dirigeant de Folcomedia, l’agence web à l’origine du développement d’Info-Flash, "De la même façon, les habitants expriment aujourd’hui le besoin de rester en prise avec la vie de leur commune, afin de mieux s’organiser, mieux réagir, voire mieux se protéger."





Anonymat et facilité d’accès



Contrairement aux technologies basées sur l’envoi de SMS, les seules disponibles jusqu’à présent, Info-Flash ne nécessite aucune inscription préalable de l’utilisateur en mairie, garantissant ainsi anonymat et facilité d’accès au service. Disponible en téléchargement libre sur App Store et Google Play, l’application fonctionne à la fois sur le réseau de téléphonie mobile et le réseau wifi, ce qui permet aux personnes ne disposant pas de smartphone de recevoir des messages via d’autres supports numériques relié à internet. Une fois connecté, chaque utilisateur sélectionnera le type de notifications qu’il souhaite recevoir, en fonction de ses intérêts et besoins.







Informations officielles



Côté municipalité, le service est également de mise en œuvre aisée. En fonction des besoins, des droits d’accès peuvent être ouverts par la municipalité au bénéfice de la gendarmerie ou de l’office de tourisme par exemple.



"Contrairement à une page Facebook, l’information transmise par Info-Flash ne peut être commentée ou contestée et conserve ainsi un caractère officiel", souligne Augustin Fernandez, "En cas de situation d’extrême urgence, le système des notifications peut également être activé afin de permettre au maximum de personnes d’être d’informées."



Autre avantage de taille de la technologie par rapport à un système de SMS : le coût du service est fixe et connu d’avance.





Disponible sur :



A propos de Folcomedia



Basée à Bouillargues, près de Nîmes, Folcomedia est une agence de développement web spécialisée dans les applications mobiles et le codage informatique. Info-Flash est sa dernière réalisation.



Pour accéder à la plaquette de présentation de Info Flash, cliquez ici