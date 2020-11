ntic

2 thématiques :



IA & Société



Conférenciers :

Alain Bensoussan (avocat à la cour d’appel de Paris) « La justice sous intelligence artificielle » .

(avocat à la cour d’appel de Paris) . François Pellegrini (Professeur d’Informatique à l’Université de Bordeaux et membre de la CNIL) « Les traitements algorithmiques et protection des personnes » .

(Professeur d’Informatique à l’Université de Bordeaux et membre de la CNIL) . Table ronde conclue la matinée avec divers intervenants de tout profil (chercheur en informatique, philosophe, juriste, datascientist, …) pour répondre à la question suivante « jusqu’où peut-on faire confiance à une IA ? » .

conclue la matinée avec divers intervenants de tout profil (chercheur en informatique, philosophe, juriste, datascientist, …) pour répondre à la question suivante . Vincent Perrin (IBM) conclue la thématique avec sa conférence sur l’interprétabilité et l’explicabilité de l’IA.



IA & Environnement



Conférenciers :

Nathalie Charbel (Ingénieur de recherche chez Nobatek/INEF4) « Le web sémantique au service de la construction durable, la rénovation énergétique du bâtiment et l’analyse de cycle de vie à l’échelle urbaine. "

(Ingénieur de recherche chez Nobatek/INEF4) Table ronde organisée par l’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine : « Comment produire durablement à l’heure de l’IA ?»

Partager l’expérience d’acteurs nationaux de renommée



L’objectif de la journée de conférence est de partager l’expérience d’acteurs nationaux de renommée et de tout profil sur cette thématique en pleine croissance.



Un festival pour tous

Grand public

Professionnels (enjeux business, IA et modèles économiques)

Experts (profils techniques, data scientists).

Inscriptions et programme complet : http://iapau.fr/

Intervenant(e)s

Voici un aperçu des intervenants pour ces 3 jours de Festival : chercheurs, philosophes, industriels, étudiants, sportifs, entrepreneurs.

Céline Andronikos

Responsable Transition Numérique

ADI

Marc Bagur

Directeur développement

CATIE

Jeremy Bensoussan

Avocat court d'Appel Paris

LEXING ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS

Fabien Chaillan

Responsable Data Science

NAVAL GROUP

Nathalie Charbel

Ingénieur de recherche

NOBATEK/INEF4

Jehanne Dussert

Juriste développeuse

ECOLE 42

Ignacio Eceiza

Responsable CDC Digital

EURALIS

Benoit de Guillebon

Directeur

APESA

Jean-Emmanuel Gilbert

Directeur développement

AQUASSAY

Jean-Marc Jouanine

CTO

TEREGA

Thierry Menissier

Professeur de Philosophe

GRENOBLE IAE

François Pellegrini

Professeur d’Informatique

UNIVERSITE DE BORDEAUX, CNIL

Vincent Perrin

Responsable Technique

IBM

Philippe Ribera

VP Innovation

LECTRA

Marie-Christine Rousset

Professeur d’Informatique

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Léna Sasal

Etudiante

CY TECH

Aure Seguier

Resp. projets et développeuse TAL

CONGRES PERMANENT DE LA LENGA OCCITANA

Laura Sibony

Fondatrice, écrivaine

ECOLE DE LA PAROLE

Laurent Vila

Head Coach

ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ

Contact Presse



Carine de Belmont

c.debelmont@helioparc.fr

Tél. : 06 50 59 13 66

A propos



Le festival est organisé par La startup LumenAi, l’association IAPau et la technopole Hélioparc.

IAPAU a été créé il y a 3 ans pour proposer un moment de partage autour d'un progrès scientifique majeur de ce XXIème siècle : l'intelligence artificielle.

Cette année, malgré la crise sanitaire, ils ont souhaité proposé un événement 100% numérique et pemettre la participation à un public beaucoup plus large. De nombreuses innovations seront proposées pour garder cet esprit d'ouverture et une ambiance et convivialité qui leur est chère.

Ils ont également choisi de prendre un peu de recul sur les technologies de l'intelligence artificielle pour se demander quelle sera la place de l'IA dans le monde de demain. C'est pourquoi les deux thématiques retenues cette année ne sont pas directement scientifiques, ou technologiques, mais sociétales : IA et Société et IA et Environnement.



Soutenu par :