Né pendant le prototypage d’un projet airbus



Le développement d'iSoluce est partis d’un constat simple : la quantité et la diversité d’informations disponibles, tant en terme de fiabilité que de richesse, complique la prise de décisions à tous les niveaux. Par ailleurs, le prototypage d’un projet plébiscité par AirBus a permis au concepteurs d'iSoluce de comprendre à quel point une information déstructurée et peu User Friendly n’est tout simplement pas utilisée.





Changer la façon de communiquer des entreprises



De ces observations et de deux ans de R&D est né un outil permettant de structurer et d’annoter l’information, puis de la repartager sur une plateforme web open source (WordPress) afin de devenir son propre média. Les entreprises vont pouvoir maîtriser toute leur communication et se positionner en tant qu’experts dans leur domaine, afin de transformer leur audience en clients en leur poussant des contenus personnalisés.

Période de lancement jusqu’au 15 Avril