3 millions d'euros pour créer une tech française... sans levée de fonds

Dans un contexte de confinement où la formation en salle doit se réinventer, la digitalisation des contenus pédagogiques devient un enjeu stratégique pour grand nombre d’entreprises, d’organismes de formation et d’établissements de l’enseignement. C’est pour supporter ces acteurs de la transmission que la EdTech Teach Up se lance sur le marché des plateformes LCMS après 3 millions d’euros d’investissement en R&D et plus de 300 000 utilisateurs en pré-lancement sans avoir jamais levé d’argent, ce qui est assez rare aujourd’hui pour une start-up.



Spin-off de Very Up (3,4 M€ de CA en 2019, 30 collaborateurs, acteur majeur du blended learning sur-mesure en France), filiale à 100% à la House Of Learning (la maison mère fondée par Nicolas Bourgerie, le fondateur et ex CEO de Methodia, de Jérôme Caille, l’ex CEO d’Adecco Monde, de Philippe Marcel, l’ex DG Europe d’Adecco et de Phison Capital, le family Office de Léone Meyer, héritière des Galeries Lafayette), Teach Up a été financé grâce à la rentabilité opérationnelle de Very Up entre 2017 et 2020 (pour 70%), et à l’appui de la BPI Innovation (pour 30%).





Teach Up, c’est quoi ?



C’est une technologie qui permet de créer et de diffuser, simplement, des expériences e-learning immersives, personnalisées et collaboratives.

La technologie accélère, grâce à une Intelligence Artificielle pédagogique, la digitalisation des formations des entreprises et des organismes de formation et de réinventer l’expérience apprenant. Elle permet surtout de donner un nouveau souffle au e-learning dans les entreprises en améliorant l’expérience d’apprentissage, sur ordinateur comme sur mobile, et en la rendant plus efficace pédagogiquement.

Depuis quelques mois, Teach Up prépare sa mise officielle sur le marché en novembre 2020 avec déjà des clients prestigieux en pré-lancement (Ubisoft, Accor, SNCF, Pierre Fabre, FFF, Bouygues Construction…) et de nombreux organismes de formation soucieux d’accélérer la digitalisation de leurs formations.

Nouveau site, nouvelle offre et une équipe commerciale partie pour doubler de taille d’ici quelques mois : Teach Up ambitionne d’intégrer en moins de deux ans le top 10 des EdTechs européennes.





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici

Contact presse



Margaux François, Growth Manager & Relation presse

margaux@teachup.com / +33(0)6 40 70 46 39



Nicolas Bourgerie, CEO

nicolas@teachup.com / +33(0)6 81 74 85 48