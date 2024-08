ntic







Hack In Paris, 7e édition



Les tentatives d’intrusion sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées. Plusieurs conférences de sécurité ont lieu en France, mais jusqu’à présent personne n’a couvert les pratiques de hacking avec une approche technique en combinant conférences et formations professionnelles.

Hack In Paris vise à combler cette lacune. Après le succès de la dernière édition avec plus de 500 participants, cet évènement de 5 jours aura lieu pour la septième fois en France, à l’Hôtel Newport Bay de Disneyland Paris.





Un évènement pour les RSSI, DSI, consultants, étudiants en sécurité informatique et passionnés.

Social Engineering, exploitation de vulnérabilités Hardware et Software, utilisation avancée d’outils tels que BurpPro, exploitation IoT, contrôle d’accès physique, nous sélectionnons les meilleurs conférenciers et formateurs pour vous offrir un programme complet et varié.

Durant un à trois jours de formations, vous pourrez ap¬prendre et pratiquer dans un environnement dédié et encadré par des professionnels du hacking et de la sécurité.

Les différents sujets seront également abordés de façon technique, au cours des présentations de 45 minutes pendant deux jours de conférences.



Une occasion d’agrandir votre réseau en apprenant.





Les infos pratiques :

- Du 19 au 23 juin 2017

- Hôtel Newport Bay - Disneyland Paris

- 3 jours de formations (19/06/17 - 21/06/17)

- 2 jours de conférences (22/06/17 - 23/07/17)

Site Web : https://hackinparis.com