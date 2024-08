pratique







Arrondir ses dépenses à l'euro supérieur pour épargner



Développée par une start-up française, Birdycent est une application née d'une idée simple : arrondir ses dépenses à l'euro supérieur pour épargner. Lancée en novembre 2015 par Julien Mortuaire, Fabien Keller et Clément Flinois, trois "paniers percés" devenus entrepreneurs, l'application est disponible gratuitement sur iOS et Android et permet d'épargner quelques centimes à chaque achat effectué par carte bancaire, en arrondissant automatiquement le paiement à l'euro supérieur.





Simplicité d'utilisation



Une fois l'application téléchargée, l'utilisateur crée un profil et connecte sa banque et sa carte de paiement. Le service est sécurisé et compatible avec plus de 140 banques, l’application Birdycent garantit le même niveau de sécurité que le portail des banques en ligne.



A chaque paiement effectué, une notification propose à l’utilisateur d'arrondir (ou non) sa dépense et d’épargner la différence sur le compte tirelire de son choix. A tout moment l’utilisateur peut récupérer son épargne en "cassant sa tirelire" et provoquer ainsi un virement vers son compte bancaire.





Les petits ruisseaux font les grandes rivières



Il est ainsi possible d’épargner entre 150 et 300 euros par an selon la fréquence d'utilisation de sa carte bancaire. Idéal pour suivre sans contrainte ses bonnes résolutions et se faire plaisir un petit peu plus tard dans l’année.





Plus d'informations : www.birdycent.com