Encore plus de sécurité sur les routes



Après de longs mois de réflexion et de mise au point, nous avons fait une avancée majeure en matière de protection des automobilistes lors de l'immobilisation de leurs véhicules sur les axes routiers et notamment les voies rapides et les autoroutes où l'estimation de durée de vie d'un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence, serait de 15 à 20 minutes.





Le bandeau LED

Le Bandeau LED répond aux exigences actuelles de la sécurité routière et aux manques d'alternatives liés aux problèmes de pré-signalisation des véhicules immobilisés.



Avantages du bandeau LED

78 leds rouges disposées sur 3 chevrons blancs rétroréfléchissants (classe 2) offrent une visibilité de nuit à plus de 200 mètres.

Capacité à renvoyer la lumière des véhicules grâce à son système de rétroréflexion, cela même de nuit, en mode "Leds éteints", ce qui le rend opérationnel par tous temps, quelles que soient les circonstances.

Simple d'utilisation, il adhère à la carosserie ou au pare-brise de tout type de véhicule grâce à 4 ventouses réversibles permettant sa mise en place à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule

Alimentation électrique se fait par 3 piles LR6. Il suffit d'appuyer sur un bouton poussoir pour l'activer.

Légèreté (350 grammes) et souplesse permettent un rangement simple dans une boîte à gant ou sous un siège.

Le bandeau LED répond donc au manque d'alternative lié aux problèmes de pré-signalisation des véhicules immobilisés et s'inscrit en complément de la loi 416.19 du code de la route.

Le Bandeau LED a reçu sa délivrance au journal de l'INPI en mars 2018, ainsi que sa certification CE en juin 2018.



Inconvénients du triangle

Le triangle de présignalisation utilisé actuellement par les automobilistes en situation d'arrêt d'urgence présente plusieurs inconvénients majeurs :

manque de visibilité de jour et de nuit (du fait entre autre de ses dimensions et de son emplacement au sol)

stabilité précaire lors du passage des véhicules à proximité de celui-ci et un danger manifeste en obligeant les usagers à l'installer à plus de trente mètres du véhicule.

Les sociétés d'autoroutes estiment que l'automobiliste se met en danger en se déplaçant sur la bande d'arrêt d'urgence pour installer son triangle 30 mètres en amont du véhicule et de ce fait, déconseillent son utilisation.

Michèle Merli (Préfète déléguée interministérielle à la sécurité routière) précise que le Code de la route interdit déjà de marcher sur la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes. Quant au triangle, il est obligatoire seulement quand la voiture est immobilisée sur la chaussée. Or, la bande d'arrêt d'urgence ne fait pas partie de la chaussée.



Conclusion : vous pouvez laisser le triangle dans la voiture si celle-ci est garée sur la voie d'urgence.