Yokler : Le maillon manquant du dernier km



A mi-chemin entre la voiture et le vélo, les Yoklers sont des véhicules professionnels, capables de transporter des charges lourdes (jusqu’à 250kg de charge utile) et pensés pour une utilisation quotidienne intensive. Dans toutes les capitales mondiales, les triporteurs se démocratisent rapidement et interpellent l’ensemble des opérateurs du dernier kilomètre : logistique urbaine, transport de passagers, livraison de commerces de proximité, entretien de voirie et d’espaces verts.





Yokler : L’efficacité du vélo couplé à la capacité de chargement d’une petite voiture



Partant du principe que la mobilité active est une réponse intelligente et simple aux problèmes de pollution, Yoklers a opté pour l’assistance électrique, qui combine énergie musculaire et énergie électrique pour permettre de résoudre la question que tout le monde se pose : comment transporter plus en consommant le moins d’énergie possible dans environnement urbain de plus en plus contraint?





3 à 4 fois moins cher qu’un petit véhicule électrique classique pour une consommation 5 fois inférieure

A niveau de charge égale, un Yokler consomme 5 fois moins qu’un petit véhicule électrique (type smart électrique) pour un prix 3 à 4 fois inférieur. Chaque Yokler mis en circulation permet ainsi d’économiser jusqu’à une tonne de CO2/an.





DHL, UPS, La Poste et Carrefour City déjà convaincus

Les premiers triporteurs sont déjà en circulation et Yoklers compte parmi ses clients : DHL, UPS, La Poste, La métropole de Chambéry, Carrefour City, ainsi que des artisans et des entreprises de transport touristiques en France et à l'étranger





Une production Made in France conçue au Bel Air Camp à Lyon



Conçu par les équipes de designers et d’ingénieurs lyonnais, assemblé à Villeurbanne au Bel Air Camp, nouveau concept d’usine partagée installée dans les anciennes usines d’Alstom (www.belaircamp.org), le Yokler est un produit Made in France et le fruit de plus de 10 ans d’expérience dans la fabrication de triporteurs. Une centaine de véhicules sont déjà sortis d’usine et les cadences devraient s’accélérer tout au long de l’année 2018.



En résumé, Yokler c'est :

- Un prix de vente entre 5 000 et 7 000 €

- Une robustesse permettant de parcourir sereinement jusqu'à 50km/jour soit près de 10 000 km /an

- Une fabrication made in France avec plus de 70% des composants fabriqués et assemblés en France



A propos de Cyclopolitain



Sarah Dufour et Gérald Levy ont créé l’entreprise en 2003 sur les bancs de l'EM-LYON avec une idée simple : créer une nouvelle forme de mobilité urbaine en utilisant les technologies du vélo. Portée par son désir d'innover sur un secteur en pleine mutation, l’entreprise a conçu une gamme de triporteurs écologiques et développé autour de ses produits un écosytème de services de proximité.



Près de 2,5 millions d’euros ont été investis pour permettre à ce pionnier du secteur de développer des véhicules fiables et économiques, capables de remplacer efficacement des véhicules thermiques en ville. L’entreprise est soutenue et accompagnée par de nombreux partenaires publics (ADEME - Programme Investissement d’Avenir, BPI, Région Rhône-Alpes) et privés (Réseau Entreprendre, BNP, Banque populaire).



Plus d'informations : www.yokler.com





Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici



Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici