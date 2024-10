shopping

Vegan-Vogue.com web propose quatre marques (trois françaises et une italienne) en adéquation avec son positionnement :

- Fantôme : fabrication de sacs à partir de chambres à air collectées en France. Grâce à la nature intrinsèque de la chambre à air, les produits sont résistants et sont totalement exempts de colle (et donc de graisse animale).



- Camille : les gestes écoresponsables sont au cœur de l’ADN de cette marque. Du choix des matières au bannissement du plastique, Camille favorise le slow fashion et un sourcing local de ses fournisseurs.



- Jean Louis Mahé : labellisé par PETA, cette marque confectionne des sacs sans aucune matière animale et sélectionne ses partenaires commerciaux en fonction de leur charte éthique et environnementale.



- Kweder : fondée en Sicile par 3 sœurs, cette entreprise revendique une inspiration artistique et une fabrication locale (chaîne d’approvisionnement restreinte) afin de limiter au maximum toute pollution.

A propos de Bergthor Bjarnason Francheteau



Spécialiste du luxe, Bergthor Bjarnason Francheteau a travaillé 20 ans pour de grandes maisons (Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino). En ce début d’année 2018, il s’est lancé dans l’aventure Vegan Vogue afin de concilier son expérience professionnelle à ses valeurs éthiques (protection de l’environnement et des animaux). Son expérience lui permet de proposer une belle sélection de produits de mode glamour tout en respectant la vie animale. Son leitmotiv : l’amour de la mode peut être associé à une consommation responsable et intelligente.



Plus d'informations : www.vegan-vogue.com