Le communiqué de presse en pdf ici

- Le Groupe atteignait le cap symbolique du Milliard d’euros de chiffre d’affaires fin 2015. Dix-huit mois plus tard, et avec un CA janvier-septembre 2017 de 977 M€, il atteint quasiment ce seuil sur 9 mois. Cette accélération illustre sa forte dynamique de croissance. Elle devrait lui permettre de générer une activité supérieure à 1,3 Md€ sur l’ensemble de l’année 2017.



- Cette dynamique est homogène. La progression économique** s’élève à 7,6% sur la période janvier-septembre en comparaison des 9 premiers mois de 2016, respectivement +8,4% en France, +6,1% en Allemagne et +8,2% à l’international.

- Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 310,3 M€ en hausse de 13,7% YoY. La croissance économique s’élève à 5,4%. Elle est particulièrement forte dans les business units France (+7,6%) et International (+8,6%). La croissance ralentit ponctuellement en Allemagne du fait d’une base de comparaison élevée et de l’impact de la rationalisation des activités historiques déficitaires.





ACTIVITÉ PAR RÉGION

La France poursuit son excellente dynamique au 3ème trimestre. Ses ventes s’élèvent à 403,3 M€ sur les 9 premiers mois de l’année, en croissance économique de 8,4%. Le troisième trimestre affiche une progression économique de 7,6%. Les activités françaises profitent de l’essor des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et Life Sciences. Comme lors des trimestres précédents, AKKA France gagne des parts de marché grâce à son positionnement stratégique dans les secteurs de la mobilité, des métiers du Digital et de l’informatique embarquée. La motié des embauches du trimestre a d’ailleurs été réalisée dans ces secteurs. Le rythme soutenu de recrutements permet d’anticiper la poursuite d’une croissance forte au quatrième trimestre.



En Allemagne, le chiffre d’affaires croît de 28,3% sur 9 mois à 357,4 M€. La progression économique s’élève à 6,1% sur la période. Le 3ème trimestre ressort à 113,9 M€, en hausse totale de 15,6%. La croissance économique de 1,3% est caractérisée par la forte base de comparaison (+11,7% au 3ème trimestre 2016 en organique), les effets de la rationalisation des activités historiques déficitaires, et l’intégration de GIGATRONIK. Les activités de GIGATRONIK sont déployées au niveau régional et intégrées au sein des activités digitales d’AKKA Germany. Ce qui a permis au Groupe de gagner un premier contrat significatif dans le domaine de l’Advanced Driver Assistance Systems pour l’un de ses principaux clients allemands.

Les activités internationales du Groupe (hors Allemagne) enregistrent un chiffre d’affaires de 216,1 M€ sur 9 mois, en augmentation de 28,2% dont 8,2% en économique. Elles affichent une croissance économique de 8,6% au 3ème trimestre, un rythme légèrement supérieur à celui du premier semestre (+8,0%). Les activités Oil & Gas ont probablement atteint leur point bas au cours du 3ème trimestre. Sur le trimestre, la progression organique hors Oil & Gas s’élève à +14,4%. La hausse est principalement portée par l’Amérique du Nord, l’Asie, l’Italie, le Middle East et la République Tchèque..



LE SUCCÈS DE L’ÉMISSION SCHULDSCHEIN DE 450 M€ PERMET AU GROUPE DE FINANCER SON EXPANSION FUTURE

- Le Groupe a placé, fin octobre, un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 450M€. La forte demande des investisseurs reflète leur confiance dans la stratégie du Groupe, son identité européenne fondée sur son pilier franco-allemand, sa dimension internationale et son potentiel à moyen et long terme.



- L'emprunt Schuldschein est constitué de plusieurs tranches de maturité 5, 7 et 10 ans, avec un taux annuel moyen de 1,5%. Cette opération, non dilutive pour les actionnaires et sans incidence sur l'endettement net du Groupe, vient renforcer sa flexibilité financière et diversifier ses sources de financement. Elle renforce également la structure financière du Groupe en allongeant la maturité moyenne de sa dette, et en réduisant son coût moyen de financement.



- Une partie des fonds levés permettra au Groupe de réduire le coût moyen de sa dette en remboursant des lignes existantes. Le solde confère au Groupe les moyens de déployer son nouveau plan stratégique CLEAR 2022.



PRESPECTIVES

- Le quatrième trimestre devrait enregistrer des performances en ligne avec le trimestre précédent. Ce qui devrait permettre au Groupe d’afficher, pour l’ensemble de l’année 2017, un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant en ligne avec les attentes, et lègèrement supérieurs à ses objectifs déjà relevés en juillet.



- La transformation réalisée en France avec succès, la diversification opérée en Allemagne et le maintien de marges élevées à l’international permettront au Groupe de dépasser ses objectifs 2018 de chiffre d’affaires et de délivrer une marge opérationnelle d’activité comprise entre 8 et 10%***.



- À la suite du succès de son précédent plan stratégique PACT 17, et fort de son positionnement unique pour accompagner ses clients face aux challenges de l’industrie 4.0, le Groupe communiquera son nouveau plan stratégique CLEAR 2022 fin janvier 2018. Ce dernier lui permettra de renforcer le leadership d’AKKA France, de consolider le positionnement d’AKKA Germany et d’accélérer sa croissance à l’international.



* croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants

** croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants