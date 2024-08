Solide croissance organique de 12%



En deux ans, AKKA est devenu leader dans le Digital



Construction d’une base avancée de diversification dans les Life Sciences

Le communiqué de presse en pdf ici

AKKA Technologies connait un excellent début d’année 2017. La croissance est en accélération dans chacune des principales régions grâce au positionnement unique du Groupe dans la mobilité et le Digital.



L’acquisition de GIGATRONIK accélère l’offre digitale du Groupe. Aujourd’hui, le Digital et les technologies du futur représentent 15% du chiffre d’affaires d’AKKA Technologies et constituent un axe de développement majeur transversal et international.



Ce savoir-faire, conjugué à la vigueur des piliers allemand et français, pose les bases des prochaines étapes de développement du Groupe.





ACTIVITÉ DU T1 2017

Le groupe AKKA Technologies démontre sa capacité à surperformer le secteur du Conseil en technologies. Les ventes du Groupe ont progressé de +22,3% au premier trimestre 2017 à 328,3 M€. La croissance organique est en forte hausse à 11,7%. Elle est supérieure à 10% dans chacune des 3 Business Units du Groupe.



Parallèlement à la croissance des ventes de 22,3%, la progression des effectifs est de 17,5%. Elle est réalisée, dans un marché dynamique, grâce à une politique de recrutement active et à l’intégration des nouvelles sociétés acquises. Le Groupe compte, au 31 mars 2017, 14 578 collaborateurs, contre 13 252 à fin décembre 2016. La répartition géographique est la suivante : 6 480 en France, 4 617 en Allemagne et 3 481 à l’international.

ACTIVITÉ PAR RÉGION

La France bénéficie à plein du succès de sa transformation lancée en 2015. Ses ventes ont crû de 11,4% en organique au premier trimestre 2017 à 145,2 M€. Cette accélération s’accompagne d’une nouvelle progression de ses performances opérationnelles. L’environnement demeure dynamique. Le marché est porté par la progression des secteurs automobile et ferroviaire, ainsi que par le retour à la croissance du secteur aéronautique. AKKA Technologies poursuit ses gains de parts de marché grâce à son positionnement dans les secteurs de la mobilité, du Digital et de l’informatique embarquée. La bonne dynamique commerciale et l’accélération des recrutements depuis le second semestre 2016 permettent d’anticiper la poursuite d’une croissance élevée sur l’ensemble de l’année.



L’Allemagne voit ses ventes progresser de 33,4% à 110,6 M€. La croissance organique reste soutenue. Elle s’élève à 13,1%, après la très bonne année 2016 marquée par une croissance organique de 10,9%. Les récentes acquisitions d’Erlkönig et Auronik ont renforcé le savoir-faire technologique d’AKKA, comme son positionnement géographique et client. Le groupe AKKA Technologies est désormais un acteur incontournable auprès de l’ensemble de l’écosystème des OEM allemands, ce qui lui permet de gagner des parts de marché significatives chez les constructeurs automobiles comme chez les équipementiers, en dépit d’un contexte de plus en plus concurrentiel. Ce positionnement devrait soutenir la croissance lors des prochains trimestres.



Les activités internationales du Groupe (hors Allemagne) retrouvent un rythme de croissance organique à deux chiffres, avec un semestre d’avance sur les objectifs internes du Groupe. Le chiffre d’affaires ressort à 72,4 M€, en progression de 31,7% par rapport au T1 2016. La progression organique s’élève à +10,6%. Cette accélération de la croissance organique est principalement portée par l’Italie, l’Espagne, la République Tchèque, l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni. La Belgique affiche une croissance organique de +4,4%. La poursuite du déploiement du business model du Groupe sur les sociétés récemment acquises et l’accélération des recrutements laissent présager du potentiel de croissance des activités internationales lors des prochains trimestres.



ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU T1 2017

Trois acquisitions finalisées début 2017 : AKKA Technologies a finalisé les acquisitions stratégiques de CTP System et Edelway dans les Life Sciences et GIGATRONIK dans les technologies du futur.



Avec CTP System et Edelway, AKKA Technologies renforce son savoir-faire dans les Life Sciences et devient partenaire privilégié du top 10 mondial des industriels de la santé. La croissance organique de plus de 10% enregistrée par AKKA Life Sciences au cours du trimestre illustre le potentiel de développement du Groupe dans ce secteur.



AKKA Technologies est devenu, en deux ans, leader dans le Digital. L’acquisition d’Auronik a permis, fin 2014, de renforcer les savoir-faire du groupe dans l’informatique embarquée et l’E-Mobility (système intelligent et optimisé de charge des voitures électriques). Erlkönig a apporté, en 2016, sa valeur ajoutée dans le conseil en stratégie électronique, mobilité et digitalisation. L’acquisition de GIGATRONIK, finalisée début 2017, renforce le leadership d’AKKA Technologies dans la digitalisation pour répondre aux problématiques stratégiques de ses clients dans ce domaine : plateformes hybrides, objets connectés, Internet des Objets, mobilité, navigation autonome, informatique embarquée et temps réel.



PERSPECTIVES

- L’excellente performance du premier trimestre permet de confirmer les objectifs 2017 : le Groupe anticipe une forte croissance organique des ventes de chacune de ses 3 Business Units en 2017, conjuguée à une nouvelle amélioration de ses marges.

- Dans ce contexte, le Conseil d’Administration d’AKKA Technologies, réuni en date du 21 mars 2017, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 juin prochain le versement d'un dividende de 0,60 € par action (en progression de 20% par rapport au dividende versé en 2016 au titre de 2015).

- La transformation réalisée en France avec succès, la diversification opérée en Allemagne et le maintien de marges élevées à l’international placent le Groupe dans une situation confortable pour atteindre ses objectifs de résultat opérationnel d’activité* de 100 M€ en 2018 avec une marge opérationnelle d’activité comprise entre 8 et 10%.

- AKKA Technologies va poursuivre ces prochaines années son développement rapide afin de compléter son positionnement unique d’acteur global des solutions technologiques et digitales à destination de l’industrie.

* Résultat opérationnel d’activité calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites



Prochains événements :

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : jeudi 27 juillet 2017



Résultats du 1er semestre 2017 : mercredi 27 septembre 2017