finance

Des banques en ligne qui performent auprès des moins de 35 ans



Presque tous clients d’une banque traditionnelle, près de 3 Millennials sur 10 disposent également de comptes dans une banque en ligne vs moins d’1/4 de leurs ainés. Les conditions financières, offres de parrainage ainsi que l’étendue des produits et services proposés notamment le fonctionnement digital sont des atouts majeurs pour eux. Les banques digitales sont envisagées par plus de 4 switchers potentiels/10.





La recommandation de l’entourage, influence majeure auprès des Millennials



Davantage clients récents (depuis moins d’un an) sur le marché, les Youngs Millennials y sont encore plus sensibles, cette incitation de leurs proches représentant le driver clé de leur sélection d’une banque pour près de 2/3 d’entre eux et au 3ème rang des motifs de switch envisagé.





Une clientèle bancaire plus volatile



Près de 4 Millennials sur 10 envisagent de devenir clients d’une autre banque à l’avenir vs 1 sur 4 à partir de 35 ans. Les tarifs trop élevés dans leur organisme actuel et la recherche de conditions plus avantageuses à la concurrence sont leurs principales motivations d’intentions de switch. Détenant davantage d’emprunts / crédits, les Millennials les plus âgés sont également davantage attirés par un organisme leur proposant un crédit immobilier intéressant.





Le digital, un incontournable pour les banques



L’application mobile de la banque arrive pour les Millennials au 1er rang des canaux préférés : consulter leurs comptes, épargne ou prêts, réaliser des actions sur leurs cartes bancaires. Outre la recommandation de l’entourage, le digital se place au 2ème rang des points de contact les plus influents dans leur choix d’un organisme avec une sensibilité supérieure vs leurs ainés aux e-avis et application mobile de la banque.





Une évolution du métier et des services proposés attendue



2/3 des Millennials échangent 1 fois par an voire moins souvent avec leur conseiller bancaire et la moitié d’entre eux déclarent pouvoir se passer totalement de lui (vs 1/3 pour leurs ainés). Les moins de 35 ans sont également plus intéressés par de nouveaux services tels qu’entre-autres, le cashback, l’offre bancaire familiale… En revanche, la possibilité de payer directement sur les réseaux sociaux et l ’utilisation de l’intelligence artificielle en agence sont peu plébiscités.





Etude Millennials et Banque 2019 : Perception et pratiques, parcours et expérience client, opportunités de développement et typologie, 1ère édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 1.168 Millennials entre le 3 et le 29 avril 2019.



Pour accéder à la présentation complète de l'étude, cliquez ici