Et tout a commencé à partir du moment où le Bitcoin a été inventé , il fut un phénomène social et économique sans précédent. Il fut à l’origine de nombreuses recherches académiques, de débats entre les plus grands experts mondiaux de la finance et il fut également le sujet de conversation favori de tous ceux étant impliqués de près ou de loin dans le secteur des fintech (terme anglo-saxon se référant à l’entremêlement des secteurs de la finance et des nouvelles technologies).

Le trading de Bitcoins s’est très vite démocratisé et a tout aussi rapidement suscité l’intérêt de nombreuses plateformes en ligne, devenant alors de véritables conseillers financiers 2.0, accompagnant les clients dans leurs investissements, de manière à ce qu’ils obtiennent les rendements les plus profitables possibles.

Mais quelles sont ces plateformes ? Lesquelles sont dignes de confiance ? Et surtout, lesquelles sont les meilleures de manière à générer et à sécuriser des profits rapidement ?

Notre journaliste vous répond et vous présente le top 3 des start-up du secteur des fintech auprès desquelles nous vous conseillons d‘acheter des Bitcoins et autres devises digitales.





1. Le XXI ème siècle ou l’ère du Bitcoin



a. Le Bitcoin : ses grands principes.

Le Bitcoin est une unité monétaire faisant partie de ce que l’on nomme aujourd’hui les crypto-monnaies, les devises digitales ou encore les monnaies virtuelles. Il s’agit en fait d’un système de transfert (lié à un système de cryptage chargé de l’enregistrement des transactions) et de vérification monétaire, entièrement indépendant des banques traditionnelles et autres canaux d'émission de monnaies.

Les crypto-monnaies sont complètement novatrices et sont en constante évolution. Dans le monde de la finance et aussi des affaires, on les imagine même remplacer un jour les monnaies conventionnelles.

La technologie sur laquelle elles reposent, la blockchain pourrait bien constituer une opportunité de régler tous les problèmes de sécurité liés à l’échange d’argent à l’échelle mondiale.

b. Comment utiliser le Bitcoin ?



Grâce à des logiciels client Bitcoin. Bien qu’il existe des pièces et des billets fabriqués pour les particuliers et les entreprises (de manière à utiliser les Bitcoins), il faut malgré tout avoir recours à des logiciels client Bitcoin. Ceux-ci peuvent prendre la forme d’une application native ou venir du net. Les applications natives s’installent et s’exécutent directement sur un ordinateur ou sur un mobile. Mais désormais, sont aussi disponibles des applications web, celles-ci ne nécessitant rien de plus qu’un navigateur web et étant accessibles depuis n’importe quel système d’exploitation (Windows, Linux, Mac OS X) ; mobile également (Android, iPhone, Blackberry, etc.).



Chacune de ces applications web propose une sécurité renforcée et évidemment, un accès aux Bitcoins via une authentification à deux facteurs (SMS, email, dispositifs spécifiques ou Google Authenticator).



c. Le Bitcoin : comment l’acheter ?



Les Bitcoins et autres crypto-monnaies s'achètent sur des plateformes dédiées qui, à l’heure actuelle pullulent sur le web. Mais le problème est que nombre d’entre elles sont difficiles d’utilisation lorsque l’on n’est pas un expert du secteur. Non seulement, les plateformes sont complexes et peu intuitives en général mais en plus, il est préférable d’avoir des connaissances poussées dans les domaines de la finance et des marchés boursiers.

Il vous faut connaître la valeur de chacune des crypto-monnaies, les fluctuations de prix prévues et aussi prendre en compte qu’il existe plus de 180 monnaies virtuelles. Aussi, vous comprenez qu’il est impossible pour quiconque de connaître la valeur de chaque monnaie, à chaque instant. Peut-être qu’au moment où l’on investi dans telle ou telle crypto-monnaie, nous en connaissons la valeur et les prédictions mais il est impossible de savoir et de prévoir le cours de chacune des monnaies à un instant t … Que ce soit pour un petit investisseur ou pour un expert !



Et c’est ici qu'entrent en jeu les plateformes d’investissement dont nous souhaitons vous parler aujourd’hui. Plateformes sur lesquelles il est possible d’acheter des Bitcoins, sans être un expert et sans forcément avoir un capital de départ important.





2. Notre top 3 des applications de trading de crypto-monnaies



• Coinlancer : la plateforme des travailleurs indépendants.

• Robinhood : l’option sans commission.

• Profitcoins.io : une solution complète et sérieure d’investissement dans les crypto-monnaies



a. Médaillée de bronze : Coinlancer



Cette plateforme utilisant la technologie de la blockchain permet de sécuriser des paiements de particulier à particulier, entre clients et freelancers. Son objectif étant de simplifier et de sécuriser au maximum l’embauche et le paiement des travailleurs indépendants.



De manière à réaliser et sécuriser ses transactions, Coinlancer utilise principalement des contrats intelligents Ethereum.



b. Médaillée d’argent : Robinhood



Cette plateforme propose quant à elle un logiciel de trading de crypto-monnaies mais sans prélever la moindre commission. Dès le mois prochain, les utilisateurs de Robinhood pourront acheter des Bitcoins et de l’Ether, deux des crypto-monnaies les plus populaires, directement depuis leur site internet.



Cette start-up dont le siège social se situe en Californie proposera davantage de devises digitales dans les mois à venir. Son directeur, Vlad Tenev nous explique d’ailleurs qu’investir dans les crypto-monnaies est la meilleure manière de s’initier au monde des investissements financiers.



Il est clair qu’avec les augmentations de prix récentes et le manque de confiance croissant en les systèmes monétaires traditionnels, le Bitcoin et les autres monnaies virtuelles représentent une alternative de choix et d’avenir. Et c’est pour ces raisons que Le Ripple ou l’Ethereum ont autant attiré l’attention ces derniers temps.



c. Medaillée d’or : Profitoins.io



Et enfin, parce que nous gardons le meilleur pour la fin, nous vous invitons à découvrir Profitcoins.io, une start-up du secteur des fintech (finance/nouvelles technologies) qui révolutionne le monde du trading de crypto-monnaies.