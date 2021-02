jeux



L'application mobile game.tv, lancée il y a tout juste six mois, se développe rapidement pour devenir la première plateforme de l’eSport mobile au monde. En ce court laps de temps, elle a enregistré 11 millions d'inscriptions à des tournois, et accueille désormais un tournoi par minute! Elle est très vite devenue le lieu de prédilection des joueurs amateurs pour jouer et affiner leurs compétences en matière de jeu grâce à une participation communautaire, soutenue par des blogueurs, des influenceurs et d'énormes prize pools.





Des communautés provenant de plus de 300 jeux



Game.tv organise des tournois dans des centaines de communautés à travers le monde pour plus de 300 titres de jeux tels que Garena Free Fire, Brawl Stars, Clash Royale et Call of Duty Mobile. Ils organisent également des tournois hebdomadaires réservés aux femmes, comme Free Fire Diva Scrim Wars, pour soutenir les nouvelles joueuses dans le domaine des jeux et de l’eSport.





Top games

100 000 Guildes en expansion

En plus de pouvoir participer à des tournois communautaires (de guilde) pour les meilleurs jeux, les joueurs utilisent la plateforme pour faire partie du réseau des 100 000 guildes en pleine expansion de game.tv, se connecter et interagir avec leurs coéquipiers par le biais de chats textuels et vocaux, profiter du contenu vidéo des joueurs professionnels et des personnes les plus influentes, afin de gagner des récompenses incroyables grâce à d'énormes prize pools.

"C'est une période extrêmement excitante pour l'industrie de l'eSport. Le nombre de nouveaux joueurs a considérablement augmenté, tout comme le temps qu'ils passent à jouer chaque jour. Beaucoup de joueurs sont des amateurs qui n'ont pas de repères pour affiner leurs compétences dans le domaine de l'eSport. Grâce à notre plateforme, nous pouvons les soutenir en créant une voie vers le côté pro de l'eSport mobile tout en favorisant une communauté de proximité", a déclaré Rosen Sharma, CEO de game.tv.

"En nous associant à game.tv, nous donnons la possibilité à de nombreux jeunes joueurs de commencer leur parcours avec un mentor à chaque étape. Les tournois retransmis en direct ont suscité un grand intérêt de la part des amateurs de jeux vidéo. Nous espérons accueillir de nombreux joueurs aussi jeunes et ambitieux au sein de notre communauté" a déclaré Ritik Jain, YouTuber et fondateur de Two-Side Gamers.





Un million de téléchargements

Un assistant eSport reposant sur une IA

Game.tv est optimisé par un assistant eSport basé sur l'intelligence artificielle, Tourney, qui peut gérer sans effort des tournois automatisés du début à la fin. L'assistant eSport aide les communautés, les streamers et les créateurs de contenu à créer des tournois communautaires. Les principaux développeurs de jeux collaborent avec Tourney pour créer des communautés dynamiques autour de leur jeu.

"L'eSport mobile évolue rapidement, l'accent n'étant plus mis sur quelques grands tournois mais sur l'organisation de milliers de tournois par jour pour tous les types de joueurs. Nous utilisons Tourney, notre assistant eSport doté d’une IA, pour organiser plus de 1600 tournois par jour", a ajouté M. Sharma.

À propos de game.tv

Game.tv, la première plateforme d'eSport mobile dans le monde, a connu un immense succès depuis sa création en 2018. Basée dans la Silicon Valley, la plateforme est gérée par une équipe impressionnante de développeurs de jeux, de joueurs et d'influenceurs. Actuellement, game.tv est présente dans 17 pays, dont les États-Unis, la Corée, le Japon, l'Indonésie, le Vietnam, l'Inde, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Brésil, la Russie et la Turquie.



La plateforme de tournoi est équipée d’un assistant eSport unique utilisant sur une IA, appelé Tourney. L'assistant IA aide les communautés, les streamers et les créateurs de contenu à créer des tournois communautaires automatisés, et les gère du début à la fin.

À l'heure actuelle, Tourney est disponible pour plus de 300 jeux, et d'autres jeux sont ajoutés chaque semaine. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site game.tv.

Télécharger l'application pour les appareils Android & Apple.

Soutient les communautés sur : Discord, Facebook, Twitter, Line et Twitch.