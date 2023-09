jeux

Le pari du made in France



Longtemps sinistré, le marché du flipper renaît de ses cendres depuis une dizaine d'années, principalement porté par la demande de particuliers nostalgiques des salles de jeux dont le succès a connu son apogée au coeur des décennies 80/90. C'est dans ce contexte qu'Alexandre Mak et Christophe André, deux entrepreneurs bordelais spécialisés dans la tech, ont décidé de fonder Hexa Pinball, avec pour ambition de développer une gamme de flippers made in France. Un véritable pari quand 99% de la production mondiale est aujourd'hui concentrée aux Etats-Unis.



Un hommage aux classiques des années 90

Le credo de ces deux passionnés : rendre hommage aux classiques des années 90 en respectant au plus près les codes esthétiques, le design et les sensations de jeu de l'époque, tout en intégrant des innovations technologiques inédites.



Autre objectif de la jeune société bordelaise, proposer des flippers haut de gamme et durables, à des prix abordables par rapport aux standards du marché.







Pour des passionnés, par des passionnés

Pour réussir son pari, Hexa Pinball s'est appuyé sur un savoir-faire français. Ainsi, du game designer au sound designer, en passant par l'ingénieur en électronique, l'ensemble de l'équipe mobilisée sur la conception et la production est composée de passionnés français ayant déjà une solide expérience du secteur.



Par ailleurs, Hexa Pinball ouvre régulièrement ses portes à des particuliers membres de la communauté des passionnés de flippers français, pour qu"ils puissent tester leur modèle. Le but, se nourrir de leurs observations et retours afin d'offrir une expérience de jeu optimale aux amateurs les plus exigeants.





Space Hunt, premier né de la gamme Hexa Pinball

Issu de près de deux ans de développement, Space Hunt est le premier modèle commercialisé par Hexa Pinball. Il plonge le joueur au coeur d'uné épopée intergalactique, dans laquelle il incarne Sphérus, dernier représentant libre d'un peuple réduit en esclavage par les Space Hunters, dont il devra triompher pour sauver les siens et rétablir la paix.



Au menu, pas moins de dix missions et une grande finale à débloquer pour une expérience ludique aussi riche qu'immersive, servie par une ambiance visuelle et sonore résolument rétro, référence assumée à certains des jeux d'arcade les plus iconiques.





Mode pause et application dédiée : deux premières mondiales

Space Hunt est le premier flipper à offrir au joueur la possibilité de mettre sa partie en pause et de la reprendre lorsqu'il le souhaite.



Autre première mondiale, chaque exemplaire est livré avec une application dédiée permettant notamment de consulter les statistiques du jeu, régler la difficulté des missions, télécharger les mises à jour et missions complémentaires, effectuer un diagnositc du flipper et signaler d'éventuels disfonctionnements au fabricant ou encore de partager ses scores sur les réseaux sociaux.





Prix et distribution



Disponible en précommande depuis le mois juillet pour des premières livraisons prévues avant la fin de l'année 2023, le Space Hunt est proposé sous deux versions : l'édition standard à 8 900 € TTC et l'édition finition élégance à 11 000 € TTC.



Distributeurs : Loisirs & Technique (33 000 Bordeaux) - Maxi Pinball (59 113 Seclin) - Fliptonic (44 310 Saint Colomban).



Si le Space Hunt est pour l'instant commercialisé exclusivement en France et en Europe, Hexa Pinball souhaite à terme s'ouvrir aux marchés américain et asiatique.







Plus d'informations : www.hexa-pinball.com



