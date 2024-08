Offrez le plus beau des souvenirs pour votre Valentin ou Valentine.

Imaginez… faire livrer au bar d’un grand hôtel de luxe parisien ou lors d’un dîner dans son restaurant préféré, un écrin habillé d’un large ruban de satin de 9 mètres, chacun de ses coffrets blancs accueillent des roses de prestige fraîchement coupées et couchées en éventail sur du papier de soie.

C’est ganté de blanc que votre message sera délivré dans une enveloppe garnie de pétales de roses et scellée à la cire.



Un écrin enrubanné de 9 mètres de ruban de satin garni de 15 roses déposées en éventail sur du papier de soie. Le message sera manuscrit et scellé à la cire, le tout garni de pétales de roses pour rendre ce moment magique.



La livraison sur Paris sera effectuée en costume noir et gants blancs.



Prix : 150€





Ecrin de Roses de Luxe



Un écrin enrubanné de 9 mètres de ruban de satin garni de 19 roses déposées en éventail sur du papier de soie. Le message sera manuscrit et scellé à la cire, le tout garni de pétales de roses pour rendre ce moment magique.