Cette année, SchoolMouv a décidé d’investir le marché des manuels scolaires numériques et souhaite remettre la liberté pédagogique au centre des manuels, en permettant aux enseignants de les personnaliser à 100%. Ils pourront ainsi ajouter, créer et modifier les contenus. Chaque enseignant est unique, son manuel aussi. En faisant le choix du tout numérique, SchoolMouv donne aussi accès à un manuel en perpétuelle évolution, mis à jour facilement et à portée de main.

SchoolMouv Pro intègre entièrement les enseignants dans le succès du projet, en leur proposant un manuel 100% collaboratif. Ils peuvent ainsi devenir auteurs du manuel et proposer leurs contenus, avec une rémunération en droit d’auteurs 6 fois supérieure à celle des manuels classiques*.



Les premiers manuels seront disponibles pour la rentrée 2023.



Près de 1000 enseignants ont déjà manifesté leur intérêt en tant qu’auteur pour collaborer à l’écriture des manuels et les candidatures sont encore ouvertes.





* Source : SCAM, 8e baromètre des relations auteur/éditeur

SchoolMouv Pro sera présent sur le stand start up 3-13 du salon Educ@tech Expo du 30 novembre au 2 décembre 2022 à Paris pour faire des démonstrations de cette nouvelle offre.

A propos de SchoolMouv

En presque 10 ans, SchoolMouv, entreprise toulousaine employant une cinquantaine d’employés, a aidé plus de 2,5 millions de familles en proposant une aide scolaire pour les élèves du CP à la Terminale. En produisant des vidéos, des cours, des quiz, des fiches et des exercices interactifs avec des professeurs de l’Éducation nationale, les élèves profitent de contenus fiables et adaptés aux programmes. Cette plateforme séduit les élèves et leurs parents, et convainc aussi les enseignants, avec plus de 35 000 d’entre eux qui utilisent déjà SchoolMouv avec leurs élèves.



Informations : pro.schoolmouv.fr

Dossier de presse SchoolMouv : https://contact.schoolmouv.fr/presse