ntic

Un marché de 180 millions de dollars

Scytl, leader mondial du vote en ligne sécurisé et de la technologie électorale, annonce le lancement d’Invote, une solution de vote en ligne conçue pour les organisations associatives et basée sur une technologie utilisée par les gouvernements du monde entier pour leurs élections en ligne.



Le secteur des élections n’en est qu’aux prémices de sa transformation numérique, la plupart des élections étant en effet encore gérées avec des bulletins papier. Dans une société toujours plus digitale et mondialisée, la logique veut que le vote en ligne prenne une place grandissante dans la plupart des organisations. Dans son ensemble et pour les 3 ans à venir, le secteur privé représente pour les pays industrialisés un marché potentiel de 180 millions de dollars.





Sécurité et facilité de mise en œuvre

Pour répondre aux contraintes spécifiques des organisations du secteur privé, qui font face à un désengagement croissant de leurs membres et à une logistique électorale complexe, Scytl a développé Invote, une solution de vote en ligne à la pointe de la technologie, qui garantit sécurité et facilité de mise en œuvre. Associée à des services de gestion de projet et d’assistance client, la solution Invote permet aux organisations de mieux organiser leurs élections, en en réduisant les coûts, en facilitant leur organisation et en optimisant le taux de participation.



"Les cyber-menaces font de plus en plus souvent la une des journaux, et les organisations du secteur privé commencent à prendre conscience de l’importance de la sécurité", déclare Benjamin Roche, vice-président Produit chez Scytl. "Grâce à Invote, ces organisations peuvent confier à des experts l’organisation de leurs élections, et ainsi se concentrer sur leur cœur d’activité, avec la garantie que leurs élections seront gérées avec succès et dans le respect des normes de sécurité les plus exigeantes du moment".





Plus de 15 ans d'expérience auprès des gouvernements

Invote met à la disposition de ces organisations la technologie et l’expertise qui lui valent depuis plus de 15 ans la confiance des gouvernements de plus de 20 pays dont Scytl a géré les élections les plus cruciales. Cette solution de vote vérifiable offre aux organisations du secteur privé un chiffrage de bout-en-bout des données et garantit anonymat et secret du vote, intégrité des élections et transparence d’un bout à l’autre du processus électoral.

"Pour la première fois et grâce à une technologie innovante, les membres de Codigi ont pu voter de manière sécurisée. Scytl a mis en place un système de vote en ligne pour l’élection de nos dirigeants. Le vote en ligne était le seul canal proposé ; il a permis à nos membres de voter facilement, en toute flexibilité. Cette première expérience nous a apporté entière satisfaction, et nous réutiliserons sans aucun doute le vote en ligne lors de prochaines élections." Alicia Rey Miguel, Codigi - Présidente de l’association des infirmiers de Gérone.



Invote est aujourd’hui disponible en Europe et en Amérique du Nord, et sera bientôt proposé dans d’autres régions. Pour plus d’informations sur Invote, visitez https://invote.scytl.com/.





À propos de Scytl



Scytl est un pionnier mondial de la transformation numérique du secteur des élections. La technologie de gestion électorale en ligne de Scytl a fait l’objet de plus de 20 ans de recherche et est protégée par plus de 40 brevets internationaux. Les solutions Scytl ont été mises en place avec succès dans plus de 30 pays à travers la planète, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Suisse, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et l’Australie. Scytl, dont le siège se trouve à Barcelone, est soutenu par d’éminents fonds de capital-risque tels que Vulcan Capital, Balderton Capital et Nauta Capital.



Pour plus d’informations, consultez notre site internet : www.scytl.com