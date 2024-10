entreprises

Ka Mate Strategy, cabinet de consultants experts en stratégie, management et organisation livre une étude menée auprès des équipes dirigeantes de sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 Millions d’euros, mettant en évidence l'évolution des comportements des CEOs en lien avec ces nouveaux challenges.







Le facteur temps et l’accélération du changement



Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont lancé des plans de transformations majeurs afin de s’adapter à l’évolution des marchés. La nécessité de s’adapter est une certitude largement partagée. Aujourd’hui, le besoin n’est plus de convaincre de la nécessité du changement. Le problème se situe dans l’accélération de la vitesse de l’évolution de l'environnement business.



Dès lors, il devient indispensable de donner aux entreprises, et surtout au CEO et à son équipe dirigeante, la capacité de piloter la mise en œuvre de tous ces changements, plus rapidement et en continu. En amont, l’adaptation à la vitesse de prises des décisions et de mises en œuvre de ces décisions va nécessiter de changer aussi bien les méthodes que les réflexes, les habitudes et les comportements des équipes dirigeantes.



L'étude menée par le cabinet Ka Mate Strategy met en évidence les nouveaux comportements des CEOs en lien avec ces nouveaux challenges.





Des pratiques qui évoluent au rythme des nouveaux challenges



Les inquiétudes et les challenges des dirigeants ont évolué… Moins sereins et moins enclins à la prise de risques dans un monde incertain et trop concurrentiel, ils retardent parfois la prise de décision, source de mécontentement général aussi bien au sein de leur équipe dirigeante, de leur organisation, que vis-à-vis des actionnaires et des clients. Dès lors une sorte de "statu quo" s’installe figeant l’entreprise. Il n’y a plus de contrôle, le CEO s’enfonce dans une solitude, dans la non-action, le danger de la contre-performance prend place.



Conscients que leur image de Leader peut être mise à mal s’ils ne parviennent pas à trouver l’équilibre entre performance court terme, succès dans la transformation et pérennité de l’entreprise, certains CEOs se sont tournés vers des concepts de collaboration plus pertinents et plus dynamiques. Ces concepts génèrent l’engagement des membres de leur équipe dirigeante, renforcent leur capacité à prendre des initiatives et recréent de la confiance afin de remonter au CEO les informations nécessaires à une prise de décision rapide. Le but, corriger, modifier et adapter rapidement les mises en œuvre, trancher en étant plus rassurés de faire le bon choix, se dégager des heures perdues à tergiverser autour de "faux" problèmes (ceux qui n’ont pas un impact direct sur un levier majeur de performance), etc… En somme, gagner du temps pour être focalisés sur les vrais challenges de l’entreprise.





Pour accéder au résultat complet de l'étude et aux 4 "Best Practices" de CEOs

qui ont réussi à accélérer leurs prises de décisions et leurs mises en œuvre, cliquez ici

A propos de KA MATE Strategy



Ka Mate Strategy SAS, cabinet de Conseil international en Stratégie, Management et Organisation, s’impose depuis plus de quinze ans comme le conseiller des plus grands patrons grâce à son concept de Steervision-Center, unique au monde.



Le PDG de Ka Mate Strategy et Steervision USA, Yves Connan, a d’abord collaboré avec un patron emblématique qui n’est autre que Jack Welch (alors CEO de General Electric) avant de créer son propre cabinet de conseil.



"Influenceur" sur de nouvelles méthodologies en exécution de la stratégie, faciliteur de haut niveau auprès des équipes dirigeantes, son réseau est principalement constitué de PDG/CEOs et son carnet de clients d’entreprises de renom comme Adidas, Groupe Safran, Bouygues Telecom, Delhaize, Boehringer Ingelheim, Glaxosmithkline, EDF, Eurocopter, Michelin, Naval Energies, Naturex, SBM Offshore, Technip, Banque Centrale de Mauritanie (BCM), Siemens, Solvay, Tractebel, Thales, United Technologies (UTC), Zodiac Aerospace,…



Plus d'informations : www.kamate-strategy.com





