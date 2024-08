pratique

Balais d'essuie-glace dotés d'un clip universel simplifiant le montage

Il n'y avait pas jusqu'à présent de solution réellement universelle. Les solutions disponibles sur le marché proposaient en fait des essuies-glace livrés avec un assortiment de clips différents pour répondre aux contraintes techniques de chaque constructeur automobile.

Le clip universel RING ULTRAVISION élimine toute confusion dans le choix d’adaptateurs.











Silent glide technology : glissement silencieux

Les essuies-glace Ultravision utilisent la Silent glide technology. Cette technologie permet de réduire la surface de friction, augmente la résistance à l'abrasion et élimine les secousses de glissement et ne laisse aucune trace.

La lame en caoutchouc recouvert de PTFE (polytétrafluoroéthylène, un polymère technique) assure donc un glissement silencieux sans laisser de traces sur le pare-brise.







Visibilité optimale



Ultravision de RING Automotive effecttue un essuyage efficace et performant, assurant une visibilité optimale pour une conduite plus sûre. Audrey Masseillou, International Marketing Executive chez RING Automotive, précise "La visibilité est un des aspects les plus important de la sécurité au volant, les constructeurs recommandent de changer les balais d'essuie-glace tous les ans. Notre produit Ultravision permet donc d'effectuer cette tâche de maintenance très facilement."









“Nous voulions rendre la maintenance automobile simple et rapide, sans compromis sur la qualité. Nos essuies-glace Ultravision répondent à ces objectifs. Pas de perte de temps pour trouver la bonne référence. Notre solution est réellement universelle, simple et rapide. C'est une véritable innovation dans le secteur des essuies-glace. De surcroit le polymère utilisé pour le balais est très performant, notre technologie "silent glide" rend l'essuie-glace silencieux, durable et très efficace." commente Audrey Masseillou International Marketing Executive chez RING Automotive.



Tutoriel vidéo du montage d'essuie-glace Ultravision à adaptateur universel RING





Prix et points de vente



Environ 15 € .

Disponible chez les revendeurs d'accessoires automobile et les sites de e-commerce.



A propos de RING Automotive



Ring Automotive est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’éclairage automobile, matériels et accessoires électriques pour le professionnel ou pour l’automobiliste. Les produits RING sont distribués dans 70 pays.



RING fabrique plus d'un million d'essuies-glace par an et est leader dans l'équipement des véhicules de transport public ( train, tramway, autocar, bus, Ferry) au Royaume-Uni.



Plus d'informations : www.ringautomotive.com/fr

Chaine youtube : www.youtube.com/user/TheRingautomotive