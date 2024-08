pratique





Lorsque l’on souhaite se débarrasser des objets que l’on n’utilise plus, plusieurs solutions par défaut existent. Il est possible de revendre (environ 100 millions d’annonces créées par an sur le Bon Coin, dont plus de 40% à moins de 10 euros), mais le processus est long et fastidieux, et on estime qu'une vente sur deux se solde par un échec.



Certains choisissent plutôt de jeter, mais cette solution de facilité est lourde de conséquences pour l’environnement (plus de 9 millions de tonnes d’encombrants chaque année selon une estimation de l’ADEME).



Face à ces problématiques, l’alternative du don s’avère donc intéressante mais elle manquait jusqu’alors d’une solution simple, ludique et efficace.





Une application qui s’adresse à la “France du Bon Coin”, adepte de la consommation collaborative



GEEV répond à cette attente avec une application entièrement pensée pour l’usage du don. L’application s’adresse ainsi à cette “France du Bon Coin” (titre d’une étude de l’Institut de l’Entreprise parue en septembre 2015), adepte de la consommation collaborative et maline.



Elle est également un puissant vecteur de lien social car elle favorise les rencontres entre habitants d’une même ville et d’un même quartier, autour des valeurs de solidarité et d’entraide.





Un phénomène de société : vivre mieux avec moins



La liste des objets inutiles qui encombrent le domicile des Français est longue : on estime aujourd’hui le nombre d’objets à 7000 en moyenne par foyer (vêtements, chaussures, meubles, bijoux, jouets …). Selon une étude IFOP - Homebox réalisée l’année dernière, 73% des Français stockent des objets inutiles chez eux, selon la logique du “ça peut toujours servir” maintes fois entendu.



Il est pourtant possible de vivre mieux avec moins. C’est le leitmotiv du courant minimaliste, popularisé ces dernières années aux Etats-Unis par Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus (et mis en avant dans un documentaire diffusé cette année sur Netflix) qui incite à réduire nos consommations et l’impact de ces dernières, et à se recentrer sur les choses essentielles.









100 000 téléchargements, 25 000 annonces en 3 mois et un développement international



D’abord testée en début d’année à Bordeaux, GEEV a ensuite été lancée à l’échelle nationale mi-mars. Elle totalise depuis 100 000 téléchargements et 25 000 annonces créées, confirmant l’engouement pour ce type de service, en phase avec les évolutions de la société.



Pour réussir son lancement, la société a pu s’appuyer sur une communauté très présente et très active sur les réseaux sociaux, comptant près de 200 000 membres (dont plus de 60% de femmes).



L’application est aujourd’hui disponible en 5 langues (Français, Anglais, Allemand, Espagnol et Russe) et l’équipe s’est fixée pour objectif de faire de GEEV un service incontournable en France et à l’international.

A propos de GEEV



GEEV est une application mobile lancée en mars 2017 qui permet aux particuliers de donner et récupérer des objets facilement. Elle est développée par la start-up bordelaise du même nom, créée en 2016 et dirigée par ses cofondateurs Hakim Baka (Kedge Business School) et Florian Blanc (ESSEC, E&Y, Mazars).



GEEV disposera d’un stand au sein du Lab de La Poste lors du salon Vivatech, organisé au Parc des Expositions à Paris, le 17 juin.



Retrouver GEEV sur iOS, Android et geev.com







