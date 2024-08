pratique









Soulager la corvée de poubelle



A force de pester contre sa poubelle remplie à ras bord : "le sac ne tient jamais bien, il se déchire, il faut coincer la poubelle avec ses pieds pour en extraire difficilement le sac... Et puis quelle galère pour nettoyer le fond : les bras jusqu’aux épaules, la tête dedans…", Fabrice André a inventé une poubelle idéale : avec une porte sur la façade et des pinces pour tenir n’importe quelle taille de sac en position ouverte



Plus besoin de tirer vers le haut, aucun détritus ne passe entre le sac et la paroi. Par ailleurs, la forme de la cuve permet d'extraire le sac sans effort.



Facilité d’accès pour le netoyage, Andrelle permet de tasser les ordures au maximum et donc d'utiliser moins de sac.





Made in France