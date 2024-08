Créé en 1983, Animal & Co est une enseigne indépendante spécialisée dans l'animalerie, avec 8 magasins dans le grand quart sud-ouest de la France et un site de vente en ligne, animaleco.com , qui totalise 10 000 références et assure la livraison en France métropolitaine. 80% des commandes sont livrées en moins de 72H (dont 57% en moins de 48H).

Animal & Co se positionne comme une animalerie responsable, avec des vendeurs qualifiés, tous titulaires du certificat de capacité de vente en animalerie, sensibilisés au bien-être animal.