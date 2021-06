pratique







Mon C-TAKI personnalisé pour marquer les habits



Le tampon C-TAKI permet de marquer en quelques secondes tous les vêtements des enfants : pantalon, T-Shirt, veste, pull... Pas besoin de fer à repasser, tamponnez c’est marqué.

Le tampon résiste aux lavages répétés (jusqu’à 60 lavages à 30°C), au sèche-linge, aux frottements...





Un tampon textile avec prénom et logo



Complétez le nom et prénom de l’enfant avec un motif : encore plus facile pour les petits de reconnaître leurs affaires.



6 thèmes pour des dizaines de motifs au choix : transports, nature, loisirs, sports, animaux ou personnages et héros.



A commander sur tglcreation.com



Prix : 27,30 € TTC

-20 % dès 2 C-TAKI

-25 % dès 5 C-TAKI

Livraison offerte