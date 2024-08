pratique





On pose, on flip, on grille



Le premier des avantages de Easy Flip grill est d’être absolument sans danger d’utilisation : la main ne passe jamais au dessus de la source de chaleur. N’importe qui peut l’utiliser, une seule main suffit.



Easy Flip Grill s’adapte à n’importe quel barbecue, permet une cuisson verticale saine, peut se mettre au lave vaisselle et n’abîme pas les aliments à la cuisson.





Cuisiner sans se brûler les doigts



Jérôme Poiret, l’inventeur de cette grille innovante, a trouvé ce système ingénieux en se brûlant les doigts alors qu’il voulait retourner une saucisse sur un barbecue classique.



Les accidents de barbecue sont en effet nombreux. Ce jour là, il s’est mis en tête de trouver un système facile à utiliser, fun et sans danger… l’idée de l’Easy Flip Grill était née.





Un système breveté