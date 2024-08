Un site internet dédié www.lepetitplanning.fr a été lancé le 15 mars, il reprend toutes les caractéristiques de l’outil. Les quatre versions pour les révisions du Bac mais également les deux pour les révisions des prépa ECS et ECE sont accessibles à la vente pour un tarif compris entre 13,50 € et 15,00 €.Cette agence créée en 2004 et implantée à Laval (53), compte aujourd’hui 11 personnes. Ses atouts : un studio Graphique intégré avec 4 collaborateurs et son expertise du management visuel qu’elle développe dans l’industrie et le management des équipes sportives (notamment les équipes de Laval, Sarreguemines et Orléans) , ont permis à Franck Gruau, dirigeant, de lancer le Petit Planning® pour accompagner les élèves en Terminale et en Prépa dans leurs révisions.