pratique







Ticket Promo touche aujourd’hui 20 millions de consommateurs par mois, via ses coupons de réduction au dos des tickets de caisse des grandes et moyennes surfaces partout en France, au Luxembourg et en Belgique.



Afin de rendre ce coupon de réduction entièrement personnalisé, Dekacom a lancé, au cours de ce mois d’avril 2017, un nouveau site internet et deux applications mobiles Ticket Promo qui apportent une interaction en temps réel entre consommateurs et commerçants :

- Des promotions personnalisées en fonction des habitudes de consommation et de la géolocalisation du consommateur grâce à notre algorithme



- Des promotions flash mettant en avant les promotions exceptionnelles et à durée très limitée



- Un système de réservation en ligne complet qui permet au consommateur de bloquer un rendez-vous et profiter d’une promotion en un clic



- Des QR codes pour flasher les réductions en point de vente et obtenir des points fidélité



- Un outil de notation pour donner son avis sur les différentes promotions



- Des statistiques complètes permettant aux annonceurs de suivre leur rentabilité en temps réel (CA, marge brute, vues, téléchargements, réservations,…) et le profil de leurs consommateurs (Sexe, CSP, origine géographique,…)

Grâce à cette plate-forme adaptée aux nouvelles habitudes de consommation, Ticket Promo a reçu le label BPI Hauts-de-France « Projet innovant » et vise le million d’utilisateurs pour son coupon digital d’ici l’été 2018.





Plus d’infos



- Le Dossier de Presse : www.ticket-promo.com/images/mlb2b/dossier-de-presse-lancement-ticket-promo.pdf

- Le PDF et la vidéo de présentation : www.ticket-promo.com/images/mlb2b/presentation-ticket-promo.pdf

- Le site internet : www.ticket-promo.com

- L’application sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quadradiffusion.ticketpromo

- L’application sur App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/ticket-promo/id1108902091?l=fr&ls=1&mt=8





A propos de Ticket Promo



Créé en 2001 à Tourcoing et basé depuis 2008 à Croix, Ticket Promo est le leader en France de la publicité au dos des tickets de caisse et travaille avec les plus grands groupes de distribution, comme Auchan, Carrefour, Cora, Géant ou encore E. Leclerc. Le grand projet de la société pour l’année 2017 est la dématérialisation de ce support via le lancement d’un nouveau site et d’une application mobile.