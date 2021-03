pratique



Les Petits Mandarins : une plateforme de E-learning pour apprendre le chinois

Accessible via une application ou depuis un ordinateur, la solution E-learning des Petits Mandarins est adaptée pour tous, dès 4 ans, pour apprendre facilement le chinois. Il s’agit d’une méthode interactive et ludique qui repose sur le principe de la gamification (apprentissage par le jeu), afin de faciliter l’apprentissage et la mémorisation.



Une nouvelle formule “Hybride”, combinant l'humain et le numérique

Les Petits Mandarins élargissent leur catalogue de formation, en proposant la nouvelle formule "Hybride". Cette formule d'aprentissage se compose d’un accès illimité à la plateforme E-Learning ainsi que deux sessions individuelles de coaching mensuelles, à réserver en fonction de vos disponibilités.



Une technique d'apprentissage récompensée par des prix d'innovation pédagogique.



Les Petits Mandarins ont développé leur propre plateforme d’apprentissage du chinois qui permet grâce à un serious game et une méthodologie novatrice, d’apprendre plus facilement et jusqu’à 1 à 3 fois plus rapidement la langue considérée comme la plus complexe au monde.

Le serious Game des Petits Mandarins a déjà reçu deux prix d’innovation pédagogique en France, est utilisé dans les établissements scolaires, mais aussi dans les entreprises. La qualité de leur méthodologie leur a valu d’être publiés par la maison d’édition Hachette.



Un concept novateur et professionnel pour un apprentissage de qualité

Loin d’une marketplace où n’importe qui peut s’inscrire pour enseigner, sans expérience en profitant du coût de la vie, plus bas dans certains pays, Les Petits Mandarins proposent des coachs sinophones sélectionnés avec soin. Ces coachs sont expérimentés, formés à l'usage de la plateforme et ont pour mission d’accompagner les apprenants dans leur apprentissage.



Ils font également partie intégrante de l’équipe, localisée en France. Grâce à eux, il sera possible de pratiquer l’oral, poser des questions, refaire un exercice avec leur guidage si besoin, etc...





La formule "Hybride" disponible sur abonnement

La nouvelle prestation "Hybride" est un abonnement proposé au prix de 39€95 par mois ou 450€ sur 12 mois.





Services compris dans la formule "Hybride"



Les Petits Mandarins proposent aussi :



Le serious game des Petits Mandarins est, dès 9€95 par mois, également accessible pour un apprentissage en illimité.

Par ailleurs, Les Petits Mandarins proposent des forfaits d'apprentissage pour les professionnels, les collectivités et les établissements, ainsi que des formations dans le cadre du CPF.

En savoir plus : lespetitsmandarins.fr

À propos de Les Petits Mandarins

