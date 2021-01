pratique

Schokken, een gebroken scherm, water die op het apparaat wordt gemorst... : van alle materiële goederen ondervindt de mobiele telefoon het grootste aantal schadegevallen, zelfs meer dan de auto. Dat komt omdat dit apparaat tijdens het dagelijkse leven het meest wordt gebruikt, met 140 tot 200 manipulaties per dag. De meeste traditionele verzekeringen bieden echter alleen maar beperkte garanties, waar heel veel gevallen uitgesloten zijn.





Een dekking van alle risico's



Meilleure Garantie is ondertussen al bijna 20 jaar een gevestigde waarde in Frankrijk, en ontwierp een unieke oplossing die een dekking van alle risico's garandeert. Diefstal, breuk, defecte batterij, oxidatie, elektronische schade... : de aanbieding, die ruimer is in vergelijking met verzekeringen die door operatoren of verkopers worden voorgesteld, verzekert het mobiele apparaat tegen alle ongevallen van elke dag, voor zeer concurrentiële prijzen.





Een 'Nomade' aanbieding die tot drie toestellen dekt



Om de kostprijs voor de verzekering van uw mobiele apparaat in te schatten, hoeft u gewoon de aankoopprijs van uw apparaat online in te voeren. Een raming van het verzekeringstarief wordt dan onmiddellijk berekend. Dankzij de formule 'Nomade' kunt u tot drie draagbare apparaten (telefoons, tablets of computers) verzekeren voor de prijs van één, met een beperking van 2 telefoons, smartphones of gsm's. De formule dekt tot drie schadegevallen per jaar, met een plafond ten belope van het bedrag van het duurste apparaat.



"Meilleure Garantie stelt zich tot doel om innovatief te zijn wat garantie en tarieven betreft, om alle consumenten tevreden te stellen. Deze formule komt tegemoet aan de huidige noden, nu men in elk huishouden minstens twee mobiele telefoons, een tablet of een draagbare computer heeft," legt Marc Roger, de correspondent van Meilleure Garantie, uit.





Leader van de verzekering van mobiele apparaten in Noord-Europa



Meilleure Garantie, baanbreker in Frankrijk, lanceert vandaag haar aanbod op de Belgische markt, maar ook in Luxemburg. Ze stelt de garantie voor van terugbetalingen door de Duitse maatschappij Wert-Garanti, de nummer 1 van de verzekering in Noord-Europa, die meer dan 10 miljoen verzekeringsnemers telt.



"Met een bevolking van amper 11,5 miljoen inwoners, treden maar weinig verzekeraars op de Belgische markt naar voren met een garantie voor alle risico's. Voor de Belgische consumenten vormt de lancering van het aanbod van Meilleure Garantie dan ook een echte kans," aldus Franck Berriot.





Een tevredenheidsscore van 4,5/5, gecertificeerd door "Avis vérifiés"



Meilleure Garantie kan prat gaan op het sterkste aanvaardingspercentage op de markt, en streeft er dan ook naar om elk schadegeval op voorbeeldige wijze te behandelen, een servicekwaliteit die een klantentevredenheidsscore van 4,5/5 oplevert. Met het oog op ethische correctheid en transparantie, zijn de meningen op de website te raadplegen, en gecertificeerd door het erkende externe bedrijf "Avis vérifiés".

Over Meilleure Garantie



Dankzij 20 jaar ervaring in verzekering van gebruiksvoorwerpen, meer bepaald het verzekeren van gsm's en andere mobiele apparaten, kan Meilleure Garantie beroep doen op een strategische knowhow en een beheercentrum dat meer dan 130 medewerkers telt. Sinds 2000 geldt dit bedrijf als baanbreker binnen de sector van verzekering van mobiele apparaten dankzij oplossingen die garanties voor particulieren en ondernemingen voorstelt.

https://mobiele-telefoon-verzekering.be