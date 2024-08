pratique



"45% des candidats sont recalés au permis de conduire"



Afin de répondre à ce véritable problème, Mounir Daoudi et Safa Mandile, tous deux anciens directeurs d’auto-école et entrepreneurs depuis plus de 10 ans, lancent une application mobile pour venir en aide aux candidats et ainsi leur permettre de décrocher le précieux sésame du premier coup.





"Nous visons les 90% de taux de réussite"



L’application PANDY Permis propose plus de 40 vidéos, un chat avec des experts, une fiche suivi pédagogique et un blog d’actualités pour préparer au mieux les élèves à l’épreuve pratique, tout cela accessible gratuitement via l'application.



Mounir Daoudi, fin connaisseur du sujet, a fondé en 2013 la Drive Academy, le site "où l’on apprend à conduire", qui enregistre aujourd’hui plus de 10 millions de vues et 60 000 abonnés.



"Nous souhaitons allez encore plus loin avec l’application PANDY Permis gamifiée et interactive. L’outil a été développé dans le but d’accompagner les candidats dans leur apprentissage du permis et leur donner confiance en eux", témoigne Mounir Daoudi, "PANDY Permis est là pour soutenir les candidats et les aider à se préparer pour le jour J".





A propos de PANDY Permis

PANDY Permis est une start-up qui développe une application de social learning dédiée au permis de conduire. Safa et Mounir (les fondateurs) pensent qu’il est temps de révolutionner la façon d’apprendre à conduire et de rendre l’examen de conduite plus facile.



Lauréate de la première édition du Programme French Tech Diversité, PANDY Permis facilite l’apprentissage du permis B grâce à une expérience gamifiée et plus de 40 vidéos entièrement gratuites réunies sur une application mobile.



Plus d'informations : http://pandy.io



