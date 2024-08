pratique

- Le SPRAY Famille

- Les Bracelets NANO mosquitno®

- Les Bracelets GET CONNECTED-citronnelle mosquitno®





Le SPRAY Famille mosquitno®



Formulé avec 20% d’ingrédient actif, le SALTIDIN® (Icaridine) et d’ALOE-VERA, le spray Famille mosquitno® convient aux enfants dès 6 mois et femmes enceintes, pour offrir jusqu'à 10 h de protection et éloigner les indésirables piqueurs.



Testé dermatologiquement et parfumé aux extraits de thé vert et lotus blanc, Il laisse une agréable sensation de fraicheur dès l’application.



Spray Famille mosquitno®, 100 ml : 19,90€





Bracelets Nano mosquitno®



Les bracelets Nano mosquitno® à la pointe de l’innovation et tendance, pour éloigner les moustiques. Innovante, la nano technologie consiste à manipuler des éléments à l’échelle atomique et moléculaire. Elle permet d’intégrer dans une matière des nanoparticules d’éléments actifs.



L’actif répulsif IR3535® bénéficie aujourd’hui de cette technologie, à l’aide des bracelets Nano mosquitno®. Reconnu par l’OMS, l’IR3535 est un agent répulsif dont l’efficacité a été prouvée en milieu tempéré et tropical, sur les moustiques dont le tigre, ainsi que les tiques, guêpes et taons.



Concentrés en nanoparticules répulsives, les bracelets Nano mosquitno® sont recommandés aux enfants au dessus de 7 ans, ils conviennent aux femmes enceintes.



Protection 20 jours. Tendance, fonctionnel et inodore ! Taille ajustable pour les poignets et chevilles.



Disponible en 6 couleurs, Pack 1 bracelet Nano mosquitno® : 7 € Pack 2 bracelets Nano mosquitno® : 13,95 €





Bracelets Get Connected citronelle mosquitno®



Des bracelets rigolos imprégnés de citronnelle pour éloigner les moustiques. A base de silicone, les bracelets mosquitno® sont spécialement conçus pour absorber le parfum de citronnelle qui se libère ensuite graduellement, pendant 72 heures.



Les moustiques ne supportant pas cette odeur… ils s’éloignent le plus possible de leurs victimes potentielles.



100 % naturel - Convient aux enfants dès 3 ans - Confortable et pratique pour toutes les activités de plein air - Disponible en 10 couleurs



Bracelet mosquitno® Get Connected citronnelle : 2,99€





