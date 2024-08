Urban Bikes, dont la devise est "L’entreprise au service de votre vélo", permet ainsi de réparer leur vélo sans avoir à se déplacer.





Comment ça marche ?



Pour obtenir une réparation, il suffit de prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne sur le site

urban-bikes.fr

. Romain se déplace alors au domicile ou sur le lieu de travail du client afin de réaliser la prestation demandée. Rapide, efficace et original, l’atelier vient ainsi à la rencontre de ses utilisateurs, ce qui constitue un vrai plus dans ce domaine.



En cas de réparation spécifique nécessitant la commande de pièces, Urban Bikes ajuste les rendez-vous et opère, le cas échéant, directement dans son atelier. A noter qu’Urban Bikes intervient sur tous types de cycles pour offrir une véritable expertise : VTT, VTC, Route, VAE, Urbain, Fixie, BMX, etc.





Se rapprocher des clients



L'atelier mobile, qui comprend tous les outils d’un atelier de réparation conventionnel, se déplace dans un rayon de 20 km aux alentours de Torcy et est équipé pour travailler à l'extérieur ou au sein de son atelier-remorque. Un gain de temps pour le client qui bénéficiera en prime d’une relation privilégiée avec le réparateur qui fournira alors conseils et assurera un suivi de la réparation.