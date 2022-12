pratique

Sécuriser une démarche anxiogène

Chaque année 5 à 6 millions de français cherchent à vendre leur voiture*, et si possible au bon prix. Pour ceux qui ne sont ni des experts, ni des négociateurs avertis, le parcours de vente est souvent semé d'embûches, tant il est complexe d'obtenir un diagnostic précis et une estimation fiable du véhicule sans connaissance solide du marché.



Que le vendeur opte pour les annonces entre particuliers, en s’inspirant des prix affichés sur d’autres annonces, ou s'oriente vers des concessionnaires locaux ou des sites spécialisés, dont les estimations relèvent de facteurs souvent fluctuant selon les interlocuteurs, les écarts de prix observés pour un même véhicule, à état équivalent, atteignent en moyenne de près de 30%**.

Pour offrir un parcours de vente à la fois confortable et simplifié tout en garantissant au vendeur un prix optimal et à l'acheteur un descriptif précis du véhicule, Wylly adapte au marché français un concept qui a déjà fait ses preuves à l’étranger : les enchères professionnelles au niveau national.



Obtenir la meilleure offre

Dans un contexte de hausse des prix de l’occasion de 14% en 2022, les particuliers doivent pouvoir bénéficier d'offres compétitives. Grâce à la plateforme d’enchères Wylly, le vendeur fait jouer la concurrence entre des concessionnaires partenaires situés sur l'ensemble du territoir, qui ont des clientèles, des besoins et des contraintes locales (ZFE) différentes. En confrontant l’offre et la demande, de manière rapide et concrète, il obtient ainsi une offre optimale.





Intermédiation, transparence et gain de temps

Le gain de temps et la simplicité du service Wylly sont rendus possible grâce à l’auto-inspection du véhicule. En prenant des photos via l’interface Wylly, le vendeur réalise en toute transparence un rapport d’analyse détaillé de l’état extérieur du véhicule grâce à une intelligence artificielle embarquée. Par ailleurs, afin d'affiner au mieux leur offre, les acheteurs ont également accès à tous les documents et factures d’entretien.



Après quoi le vendeur reçoit, gratuitement et sans avoir eu à se déplacer, la meilleure offre formulée par les professionnels partenaires suite à son enchère. L'offre est sans engagement, libre à lui de l'accepter ou de la décliner.

Une fois l’offre acceptée par le vendeur, Wylly s'occupe de la gestion de l'acheminement du véhicule, de l’administratif et de l'intermédiation du paiement.



La start up assure ainsi aux particuliers un accompagnement entièrement digitalisé sur l'ensemble du parcours de vente de leur véhicule ainsi que son acheminement jusqu'au vendeur, pour une prise en charge globale, simple, sans risque et accessible à tous.



* nombre moyen de véhicules d’occasion vendus en France chaque année sur les 10 dernières années. Source statistiques gouvernementales.

** Cotation réalisée du 15 au 18 novembre 2022 par Automate SAS sur 9 sites proposant des cotations, sur les 25 modèles les répandus en France en 2022, âgés de 3 à 10 ans, diesel et essence, avec un kilométrage 45 000 à 150 000 kms et un bon état général.

A propos de Wylly

Wylly, start up Co fondée par Cyril Hersch et Thibault Raynaut en juin 2022 a pour ambition de révolutionner l’expérience client des particuliers qui souhaitent vendre leur voiture d’occasion en leur permettant d’obtenir un prix satisfaisant pour leur véhicule sans y investir trop de temps. La solution Wylly s’appuie sur 2 innovations : un parcours 100% digital et un nouveau mode de vente par enchères CtoB (de particuliers à professionnels). En inscrivant leur véhicule gratuitement sur Wylly les particuliers peuvent faire jouer la concurrence entre des professionnels situés partout en France, et accepter la meilleure enchère, sans avoir bougé de chez eux.



Pour ses partenaires et clients professionnels, Wylly est une solution gain de temps (recherche de véhicules exclusifs, enchères rapides et gestion de l’acheminement des véhicules) qui entend les aider à atteindre leurs objectifs ambitieux en termes d'approvisionnements en véhicules d’occasion.



WYLLY est soutenue par BNP Paribas Cardif en partenariat avec le startup studio Rainmaking et en s’appuyant sur l’expertise de sa filiale Icare, spécialisée dans les contrats d’extension de garantie et de maintenance automobile.

