Clarisse

Originaire du Nord de la France, Dominicréalise son tout premier reportage photo, en 1992, en Nouvelle-Guinée occidentale (Indonésie), afin d’immortaliser les rites ancestraux de quelques tribus papoues des hauts plateaux d’Irian Jaya. Ces prises de vues sont alors repérées par la célèbre agence de presse Gamma, qui décide de les diffuser dans le monde entier. Dominic décide de se concentrer sur cette fabuleuse région qu’est l’Asie du sud-est et travaille depuis lors sur plusieurs projets qui l’amènent à explorer la région in extenso. Il s’y installe définitivement en 1996 et crée, en parallèle, une agence de voyages d’aventures, Azimuth Adventure Travel Ltd.Des conditions géologiques et climatiques extraordinaires ont créé des paysages "à couper le souffle" en Indonésie: des jungles de Sumatra et Bornéo aux sommets enneigés de Papouasie, des rizières fertiles de Java et Bali aux prairies et savanes des petites îles de la Sonde. Situé sur une zone de subduction, l’archipel indonésien est une terre de volcans actifs et par conséquent une destination d’aventures par excellence.C'est ce qui a poussé Dominic Clarisse, grand amoureux de l’Indonésie, à créer Azimuth Adventure Travel Ltd, une agence locale réceptive qui propose une vaste gamme de séjours & circuits d’aventures à travers l’ensemble de l’archipel indonésien. Le tourisme d’aventure restant un concept à développer en Indonésie, Azimuth Adventure Travel Ltd s'appuie sur savoir-faire et de son professionnalisme pour explorer davantage cette nouvelle frontière et promouvoir une nouvelle image de l’Indonésie en tant que terre d’aventures et d’éco-tourisme.Plus d’information: www.voyageindonesie.com Voyage photo: www.voyageindonesie.com/circuit/circuit-photo-java-bali/