Les adhérents de Passeport Escales ont le sourire. Avec plus de 7% de fréquentation en moyenne et des pointes à 25% dans certains ports comme à Belle-Île-en-Mer,le principal réseau de ports français nous livre un baromètre surprenant de l’après-covid et ce malgré l’absence des plaisanciers étrangers.

Avec une paralysie complète des ports, la covid n’a pas facilité la préparation de la saison. La grande question était de savoir si les propriétaires de bateaux allaient reprendre la mer "comme avant".



Plus qu’une vague, ce fut un raz-de-marée de plaisanciers qui se présenta sur les pontons. Face à cet engouement, le réseau Passeport Escales apporte également des réponses concrètes en facilitant la navigation.





Un sentiment de liberté et de sérénité



Après des semaines d’enfermement, la mer s’offrait aux plaisanciers comme un espace de liberté inaliénable loin de la foule et du virus. Un facteur psychologique essentiel qui peut expliquer l’afflux vers les ports dès la fin du confinement.





Trois semaines folles pour rattraper le retard



Les infrastructures portuaires, à l’arrêt pendant près de deux mois ont dû s’adapter pour gérer l’afflux de demandes de mise à l’eau. Il a fallu redoubler d’efforts lors du feu vert des autorités pour satisfaire les usagers.



"À la fin du confinement il y a eu une solidarité incroyable entre nos équipes et les professionnels du nautisme. Nous avons étendu les horaires de mise à l’eau et avons réussi à rattraper en 3 semaines, 2 mois de confinement", précise Marc de Ghellinck, Directeur du port de La Trinité-sur-Mer.





Des protocoles de sécurité facilités par la digitalisation



Pour les plaisanciers, des protocoles de sécurité rassurants ont été mis en place rapidement et grâce au numérique, les contacts ont pu être limités, les gestes barrières respectés, tout en accélérant les process de mise à l’eau.



Élément clé de cette digitalisation des services, la carte Passeport Escales qui regroupe une multitude de services aux plaisanciers sans formalités administratives et sans attente.

Des directeurs de port qui ont le sourire



Les témoignages de directeurs de ports en disent long sur leur satisfaction :

Un mois de juillet presque historique - Arnaud RICARD - Concarneau

"Nous avons effectué un mois de juillet presque historique. Nous avons enregistré plus de nuitées que les années précédentes qui étaient déjà excellentes et ce malgré l’absence significative des pavillons étrangers. Les résultats du mois d’août sont aussi satisfaisants. L’absence d’évènement n’a pas baissé l’attractivité de la ville et du port de Concarneau."

Des records de fréquentation entre le 14 juillet et fin août - Jean-Marc GAUTER - Le Crouesty

"Le premier port du Morbihan a retrouvé ses couleurs et nos activités à partir de mi-mai ont atteint des records de fréquentation entre le 14 juillet et fin août, malgré l’absence de la majeure partie de notre clientèle britannique. Et le mois de septembre, traditionnellement appelé "été indien" devrait être prometteur."

Une forte fréquentation estivale bien supérieure à 2019 - Laurent LE MERCIER - Étel

"Malgré un mois de juin en demi-teinte, le port d’Étel et sa Ria ont connu une forte fréquentation estivale bien supérieure à 2019 ce qui a également bénéficié à l’économie touristique locale."

Les plaisanciers ont beaucoup navigué depuis mi-mai - Bertrand MOQUAY - La Rochelle

"Les plaisanciers ont beaucoup navigué depuis mi-mai, et en premier lieu sur leur bassin de navigation habituel. Malgré le fort recul du nombre de bateaux étrangers, le cœur de l’été a connu une très bonne fréquentation des ports en escale, souvent supérieure à celle de 2019."

Un attrait sans précédent pour notre île - Yann GUÉGAN - Port de Sauzon à Belle-ÎIe-en-Mer

"Après une reprise progressive des escales en juin, le Port de Sauzon a vu sa fréquentation de plaisanciers progresser de 20 % en juillet. Un attrait sans précédent pour notre île qui s’est confirmé tout au long du mois d’août."

Extrait du baromètre "Passeport Escales" 2020

