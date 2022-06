tourisme

Une start-up qui exploite les "vols fantômes"

Catch A Jet est une start-up dont l’ambition est de démocratiser le vol en jet privé et son accès au plus grand nombre. L'application est disponible sur iOS et Android et connecte directement les clients avec les vols d’opérateurs de jets privés qui doivent voler à vide.

Ces "vols fantômes'' ont lieu en grande partie quand des jets privés n’ont été réservés que pour effectuer un seul vol. Résultat, ces jets privés rentrent à leur base d'attache ou à leur prochaine destination charter, mais sans aucun passager à bord.



Derrière ce concept d'optimisation de vols vides, se cache un ancien pilote commercial, le PDG Chris Kuiper. L’idée lui est venue en discutant avec un ami qui pilote des jets privés :



"Un jour, il m'a dit qu'il volait très souvent sans passagers. Je me suis donc demandé ce qu’il advenait de tous ces vols, et à mon grand étonnement, j’ai découvert après quelques recherches qu’il n’existait aucune offre sur le marché. Les prix de départ pour réserver tout un jet privé sont inférieurs au coût d'un billet en classe affaires pour un vol de l'Europe aux États-Unis. Imaginez un instant réserver un vol en jet privé avec votre famille ou votre groupe d'amis, divisez le prix par 4 ou 6 personnes ; l’offre devant vous est désormais super intéressante" .

Le luxe à portée de tous



En optimisant ces vols à vide, le prix d'un vol peut être vendu jusqu'à 75% moins cher par rapport aux prix des vols réguliers en jet privé. Ainsi, Catch A Jet ouvre le monde du vol en jet privé à un public beaucoup plus large et démocratise un luxe jusque-là inaccessible. Les jets privés avec lesquels volent les opérateurs sous contrat proposent généralement un espace de 4 à 10 personnes, donc idéal pour tous ceux qui font des voyages d’affaires, mais aussi tous ceux qui voyagent par loisir.







Connecter les clients aux vols



Les clients qui utilisent l'application n'ont qu'à saisir l'aéroport de départ et d’arrivée, ainsi que la date de voyage souhaitée. Si une correspondance avec un vol à vide est disponible, le client peut réserver et payer le vol en une minute.

La technologie derrière l'application est aussi pratique qu’astucieuse : si aucun vol disponible n'est trouvé, l'application recherche des vols alternatifs disponibles dans un rayon de 150 kilomètres des aéroports de départ et d'arrivée souhaités. Si la recherche est infructueuse, le client recevra un message dès qu'un vol sera disponible.

Les clients peuvent également rechercher tous les vols au départ dans un rayon de 150 kilomètres de n'importe quelle ville sélectionnée.







Avantages



Outre l'aspect tarifaire, voyager en jet privé présente de nombreux avantages :

Pas d'attente à l'embarquement

Décollage et attérissage dans des aéroports beaucoup plus petits, plus proches du domicile ou de la destination.

Service intelligent : le service optimise les vols déjà programmés, mais vides ; le client fait ainsi un choix écoresponsable en réservant un jet privé qui devait à priori ‘voler à vide’ au retour.



"Catch A Jet veut démocratiser le monde et l’accès aux vols en jet privé, peu importe votre profil voyageur ; que vous soyez un voyageur d'affaires ou de loisirs. Avec une tarification bien plus avantageuse - qui vous permet de voyager confortablement et efficacement - tout en le faisant intelligemment et consciemment. Enfin, en tant que client, vous pourrez toujours décider vous-même qui fait partie de votre vol exclusif ; un jet privé restera toujours privé", comme aime le rappeler Kuiper.



Pour télécharger l'application :