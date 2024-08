tourisme



Situé au cœur du Val de Loire, le Château de Cheverny invite les familles à partir à l’aventure pour retrouver le trésor caché de son bâtisseur, le chancelier Henri Hurault. Un jeu d’énigmes qui prend pour cadre le parc d'un des plus célébre Château de la Loire, érigé au XVIIe siècle et classé Monument historique. Une course aux indices au terme de laquelle chaque joueur se verra récompensé.

Informations pratiques :



Chasse au trésor : 2.00 € par enfant. Entrée adulte : 11.00 €

Entrée enfant (7 à 14 ans) et étudiant (-25 ans) : 8.00 € Gratuité : enfant (-7 ans) et personnes en situation de handicap.



Horaires :

Ouvert 365 jours/an.

Du 01/04 au 30/09 de 9h15 à 18h30 sans interruption.