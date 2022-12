tourisme





Patrick Sourbès, artisan fromager médaillé d’Or du concours international de Lyon 2023 pour sa création du fromage « l’Amour Noir ». Fabriqué à partir de fromage au lait cru, pâte molle et croûte fleurie avec une entretoise d’ail noir travaillé, il sort tout droit de l’imagination du maître fromager.



La baguette française vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO et la meilleure est à Oullins. La boulangerie « Tartine et Bonne humeur » a remporté le concours 2022 de la meilleure baguette de tradition française du Rhône. Jules Lozach, le lauréat de 33 ans, a raconté avoir choisi d’être boulanger par passion, dès ses 15 ans.



Maxime Balouzat, franchisé Alain Afflelou, a obtenu le titre de meilleur opticien de l'année 2021. L'envie d'innover et de relever des défis l'ont poussé à créer un camion mobile afin de pallier aux fermetures administratives des centres commerciaux et ainsi répondre aux demandes de ses clients ou des personnes ne pouvant se déplacer.



Enfin, Victor Dumas, meilleur apprenti boucher de France en 2016 de la Maison Veissière. À seulement 23 ans, il a déjà pris la tête de la boutique. S’il est animé par ce nouveau challenge, il en est un autre qui le motive encore plus : inscrire son art au patrimoine immatériel de l’Unesco.



De nouveaux titres d'années en années pour les commerçants Oullinois, de quoi faire penser que la ville porte chance à ses commerçants.





