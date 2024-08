Chaque jour dans le monde, 82 000 bagages en transit sont perdus et plus de 10 000 d’entre eux ne seront jamais retrouvés. "La cause principale de ces pertes sont les étiquettes arrachées, qui rendent le bagage non identifiable", explique Nicolas Bastide, responsable marketing de la société E-Lostbag dont le système innovant de puçage électronique, lancé en 2014, équipe aujourd’hui plus de 5 millions de bagages. Plus communément appelée "étiquette connectée" cette puce, exploitant la technologie RFID/NFC, permet au voyageur de conserver un lien permanent avec ses bagages et les rend identifiables auprès de l'ensemble des compagnies aériennes.



