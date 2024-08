tourisme

Kazan, 16 juin 2018 France-Australie



Le premier mach de poule à lieu à Kazan le 16 juin. Au départ de Paris, il faudra débourser au minimum 340 € pour un vol d’environ 6h30 avec escale.

Une fois sur place, les supporters peuvent loger dans des chambres dortoirs pour environ 35 € la nuit ou dormir dans un hôtel confortable à 80€ la nuit. Pour les repas, il est possible de grignoter à partir de 8 €, tandis qu'il fauda compter autour de 18 € pour un repas complet.



Kazan : capitale du Tatarstan, situé à 720 km à l’est de Moscou - Ville de plus d’un million d’habitant

A visiter : Kremlin de Kazan, Mosquée Qolsharif, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul



Budget :

Vol : Paris/Kazan: 341 €

Billet d'entrée : Catégorie 1 : 210 €, Catégorie 2 : 165 €, catégorie 3 : 105 €

Hébergement (4 nuits) : entre 136 et 320 €

Repas (4 jours) : entre 64 et 144 €

+ extras à ajouter : taxis, visite monuments, pot d’avant et d’après-match (environ 1,50 euro la bière)





Ekaterinbourg, 21 juin 2018 France-Pérou



Direction Ekaterinbourg pour le deuxième match des Bleus le 21 juin. Il faut compter un minimum de 127 € avec la compagnie Aeroflot pour le vol depuis Kazan. Le coût de la vie à Ekaterinbourg est un peu plus élevé qu'à Kazan. Prévoir donc un budget minimum de 43 € la nuit en chambre dortoir et environ 85 € la nuit dans un bon hôtel. Pour information, la ville présente peu d’intérêt touristique, mieux vaut donc s'envoler le plus rapidement possible vers Moscou une fois le mach des Bleus terminé.



Ekaterinbourg : 4ème ville de Russie située dans l’Oural, situé à 1 420 km à l’est de Moscou - Ville d’environ 1.4 million d’habitants

A visiter : Monastère de Ganina Yama, Église de Tous-les-Saints

Budget :

Vol Kazan/Ekaterinbourg : 127 €

Billet d'entrée: Catégorie 1 : 210 €, Catégorie 2 : 165 €, catégorie 3 : 105 €

Hébergement (4 nuits) : entre 172 et 340 €

Repas (4 jours) : entre 64 et 144 €

+ extras à ajouter : taxis, visite monuments, pot d’avant et d’après-match (coût d’une bière : environ 1.50 €)







Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir





Moscou, 26 juin 2018 France-Danemark



Le 26 juin, dernier match de poule à Moscou. Le billet en provenance d’Ekaterinbourg coute au minimum 169 € pour environ 2h15 de vol. Le séjour de 6 jours sur place permettra au supporter de profiter de cette ville magnifique. Le coût de la vie à Moscou étant plus élevé que dans le reste du pays, il faudra compter environ 50 € la nuitée dans une chambre dortoir et plus de 100 € dans un hôtel confortable.

Moscou: Capitale de la Russie avec 15 millions d’habitants dans son agglomération.

A visiter : Kremlin, métro, Place Rouge, cathédrale Basile Le Bienheureux, cathédrale du Chris-Sauveur

Budget :

Vol Ekaterinbourg/Moscou : 169 €

Billet d'entrée: Catégorie 1 : 210 €, Catégorie 2 : 165 €, catégorie 3 : 105 €

Hébergement (6 nuits) : entre 300 et 600 €

Repas (6 jours) : entre 96 et 216 €

+ extras à ajouter : taxis, visite monuments (environ 8 € l’entrée pour visiter le Kremlin), pot d’avant et d’après-match (Le coût d’une bière : environ 1.50 €)

Vol retour Moscou/Paris : 170 €





Budget total :



Vol depuis et vers la France : à partir de 510 €

Vols internes : à partir de 296 €

Billets : entre 268 à 536 € en fonction de la catégorie choisie

Hébergement : entre 600 € à 1250 € dans un hôtel confortable

Repas : entre 224 € à 500 €

En conclusion, il faudra débourser entre 2000 et 3000 € pour aller supporter les Bleus uniquement pendant la phase des poules. A cela, il faut rajouter environ 200 € pour les visites de monuments, les déplacements pour se rendre de l’hôtel vers le stade et les extras.





