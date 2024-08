tourisme

"Sortir des autoroutes et partir à la découverte

des chemins de traverse de l’Hexagone: lancez-vous!"





A propos de l’auteur



Amoureux des voyages par la route, Alexandre Pierquet est aussi chroniqueur à la radio et pour la presse écrite. Parallèlement, il est aussi organisateur de rallyes et de voyages en voitures anciennes. Egalement auteur du guide de voyages en voitures de collection.

En France et même au-delà, tous les amoureux de la route connaissent Alexandre Pierquet, grand goudronaute, journaliste, organisateur de voyages et éditeur. Il vient de publier une mise à jour de son guide Les plus belles routes de France.



"Le guide de voyages, pour découvrir la France...L’aventure de la route est à vous, vivez-la comme au cinéma avec comme écran votre pare brise."





Interview de l'auteur sur letemps.ch : https://www.letemps.ch/lifestyle/conseils-arpenter-plus-belles-routes-france



Boutique en ligne : www.bedandhistoricmotors.com/1/boutique_en_ligne_612299.html?product=107769





Les plus belles routes de France

68 pages

Broché - format : 15 x 21 cm

ISBN : 978-2-36214-040-2 • 8 août 2017 • 100 pages

EAN13 : 9782362140402

Prix : 17,00 €





Plus d'informations : www.bedandhistoricmotors.com