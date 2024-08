tourisme



Auberges, moulins, maisons d’architecte, manoirs ou encore îles privées, en ville, à la campagne ou au bord de la mer, les établissements estampillés "Hôtels de Charme & de Caractère" (HCC) se distinguent tous par leur âme, leur architecture, leur personnalité et l’excellence de leur service. A l’heure de l’Internet généralisé, ils doivent en outre se révéler les premiers de la classe… et le rester.





Indice mondial de qualité



​Fin 2016, HCC a mis au point avec la société allemande Customer Alliance un dispositif original qui synthétise pour chacun des établissements les avis de l'ensemble des clients sur tous les portails, dans le monde entier. En totale transparence, HCC affiche ainsi sur son site, en temps réel, son indice mondial de qualité.



"Nous n'acceptons pas d'hôtels notés moins de 8 sur 10 sur Booking ou 4 sur 5 sur Tripadvisor et analysons tous les signaux de e-réputation", explique Jacques Barthélémy, Président du label créé en 2001 à l’initiative de la région Midi-Pyrénées mais devenu indépendant et totalement refondé en 2015.





Structure légère et coopérative



Autre trait caractéristique du label : son fonctionnement coopératif, sans commission et avec un très faible niveau de cotisation (entre 300 et 1200 euros par an dans le cadre d’un contrat résiliable à tout moment).



"Ce droit d’entrée très peu élevé est lui aussi gage de qualité", souligne Jacques Barthélémy, "HCC peut facilement se séparer d’un hôtel qui ne remplirait plus ses engagements, n’étant pas dépendant de sa cotisation".



Vingt pour cent seulement des sommes collectées auprès des membres sont utilisées pour le fonctionnement du label, que les hôteliers exploitants dirigent eux-mêmes, en s’entourant de spécialistes ou de sous-traitants lorsqu’ils en ont besoin. Les quatre-vingts pour cent restants sont destinés à assurer la promotion et la visibilité du label.



"Nous croyons en une économie responsable, raisonnable, coopérative et durable", souligne Jacques Barthélémy, "la légèreté de notre structure nous oblige à être à la fois inventifs et solidaires, et à nous appuyer sur les ressources propres de nos membres pour nous améliorer en permanence".