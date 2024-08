tourisme

Durant la préparation des vacances, la question de l'hébérgement est primordiale. Si c'est bien souvent le réflexe “hôtel” qui prend le dessus, pour vivre un séjour vraiment inoubliable, le paradis, c’est dans la villa qu’il se trouve.





1. Vivre librement



Qui n’a jamais rêvé de pouvoir se baigner à toute heure sans regards indiscrets des autres voyageurs, de ne pas avoir à se soucier des restrictions de bruit ou encore de l’odeur de son barbecue ? Bénéficiant de grands jardins, de piscines, et de plusieurs chambres et pièces à vivre, l’espace ne manque pas dans une villa, idéale pour profiter pleinement de sa liberté.



2. Séjourner ensemble dans une ambiance chaleureuse



Contrairement aux hôtels impersonnels, la villa est chaleureuse, joliment meublée, entretenue… il s’agit en somme d’un vrai chez-soi en vacances. Finie la solitude des hôtels: il devient facile de se retrouver tous ensemble en famille ou entre amis dans un même lieu, pour vivre des moments conviviaux et inoubliables.





3. Faire des économies



L’équipe de Mauritius-Villa.com a personnellement inspecté et sélectionné des villas pour tous les goûts et budgets. Les clients ont ainsi le choix entre villas mauriciennes coloniales traditionnelles et villas modernes. Et contrairement au séjour dans un hôtel, les clients payent à la nuitée et non en fonction du nombre de personnes. Un excellent moyen de faire des économies lorsque l’on voyage en couple, en famille ou entre amis.





4. Cuisiner facilement



Chaque villa bénéficie d’une cuisine entièrement équipée, idéale pour mijoter facilement de savoureux plats mauriciens. Des problèmes d’allergies ou des mangeurs difficiles ? Rien de plus simple désormais.





5. Un personnel à l’écoute des clients



Un personnel discret et qualifié est là pour s’occuper du jardin, des courses, de la cuisine ou du ménage durant tout le séjour. Un service entièrement personnalisé est fourni, permettant d’apprécier ses vacances en totale quiétude.





6. Des vacances authentiques



Il serait dommage d’aller à l’Ile Maurice sans découvrir son quotidien, sa culture et ses habitants. Rien de mieux alors qu’une villa pour vivre au rythme local, profiter d’une ambiance paisible, apprécier les plats mauriciens et faire de belles rencontres avec les locaux.



7. Vivre dans une villa coloniale



Ces maisons de planteurs restaurées se trouvent généralement au coeur de superbes jardins et permettent aux vacanciers de faire un bond dans le passé et vivre au temps des colons Français et Anglais. Souvent de plain-pied, elles possèdent une varangue, cette galerie couverte le long de la façade sous laquelle on venait se rafraîchir.





8. Profiter d'une plage (presque) privée



Mauritius-Villa.com propose des villas pieds dans l’eau avec accès directs sur des plages de sable blanc pour se baigner en toute tranquillité dans les eaux turquoise et transparentes de l’île. Que rêver de mieux ?



Daniel Rouquette, Directeur Marketing, résume bien la situation : "Les clients se tournent aujourd’hui vers les villas car ils recherchent de l’intimité et du service plutôt que des hôtels onéreux et impersonnels".





A propos de Villa-Finder.com



Villa-Finder.com est la première agence de location de villas en Asie basée à Singapour. Le portfolio de l'agence compte plus de 1000 villas à Bali, en Thaïlande, au Sri Lanka et à l’Ile Maurice, inspectées et choisies avec soin en focntion de critères d'authenticité, de qualité, de service client et d'emplacements de choix.



Toutes les villas sur les sites : Villa-Bali.com, Villa-Phuket.com, Samui-Villa.com, SriLanka-Villa.com et Mauritius-Villa.com.